美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動攻擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃，伊朗也迅速反擊美國在巴林、卡達等地的軍事基地。許多航空公司在中東數國關閉領空後停飛，桃園機場異動航班顯示，阿聯酋取消往返杜拜4架次；阿提哈德（Etihad）跟星宇取消往返阿布達比各2架次。隨著局勢升溫，阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、伊拉克、科威特等國陸續宣布無限期關閉或嚴格限制領空，主要樞紐城市的航班調度首當其衝。阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前接獲通知暫停台北－杜拜航線，包括，00時20分、15時35分、20時40分，以及23時00分的4架次航班。阿提哈德今日則取消8時30分、18時20分的2架次航班；星宇今日取消8時30分、18時20分的2架次航班。由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。