伊朗境內的反應

洛杉磯伊朗僑民的大規模慶祝

伊朗證實哈米尼身亡

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗政府在1日上午證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已死於美國與以色列發動的攻擊。隨著哈米尼傳出遇刺身亡的消息，許多伊朗人展開了慶祝活動。綜合耶路撒冷郵報、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，在美國與以色列雙雙稱哈米尼遭擊斃後，德黑蘭、北部大城卡拉吉（Karaj）等街頭、住家都出現慶祝活動。社群媒體上的影片顯示，民眾紛紛在陽台施放煙火，並從公寓窗口向鄰居喊話慶祝。其他影片則紀錄了當飛機或飛彈掠過上空時，伊朗民眾發出的歡呼聲。一段傳送給《伊朗國際》（Iran International）的影片中，一名伊朗公民表示：「這場戰爭不是我們的戰爭，而是川普與這個可恨伊斯蘭政權之間的戰爭。我們祈禱川普能贏得這場戰爭，因為如果他贏了，伊朗人民就自由了。」洛杉磯當地伊朗社群、特別是在西木區（Westwood）對哈米尼的死訊感到欣喜若狂。洛杉磯大都會區擁有伊朗境外規模最大的伊朗裔人口，僅洛杉磯郡就有近14萬名伊朗人。一對接受採訪的猶太裔伊朗夫婦激動表示：「我們一生都在波斯與猶太背景的不同身份中掙扎，今天我們看到了向前邁進的一步。」許多參與慶祝遊行的民眾呼籲由前伊朗王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）接掌國家領導權。在美國與以色列28日對伊朗發動空襲之後，有以色列消息人士稱，哈米尼遭到擊斃。後續美國總統川普（Donald Trump）也在社群平台證實哈米尼已死。但伊朗方面持續否認，並堅稱哈米尼以及伊朗總統「安然無恙」。稍早，伊朗官方通訊社證實，哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。目前暫不清楚究竟是美軍還是以色列擊斃哈米尼。