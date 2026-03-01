我是廣告 請繼續往下閱讀

初選進入倒數階段，在台中代表民進黨參選市長的立委何欣純，特地為高雄市議員林智鴻錄製影片，她強調，兼具國際視野與專業監督能力的林智鴻，是她推薦給鳳山鄉親唯一的選擇，在初選民調最後關頭，大家一定要出手相挺，集中火力、唯一支持！何欣純指出，林智鴻作為她過去團隊助理的牽手，就像她「妹婿」一樣，每次選舉她都義不容辭相挺，而林智鴻獲得公民團體連續三年評鑑問政優質的傑出表現，讓她相信每次力挺都非常值得，這回雖然自己也在選舉「行程滿檔」，也要抽空幫林智鴻錄影片讚聲，積極幫他顧好選情，而她自己在台中跑攤，若遇到「高雄來的」，也都不忘請託支持林智鴻，說聲「這我『妹婿』，拜託您了！」「認真的人需要被鼓勵！」何欣純表示，高雄市長陳其邁成功翻轉一座城市，除了市府團隊在他領導下的不斷衝刺，更要有好的議員適時反應民意，並作為好政策的辯護者。她在台中，每次轉到高雄的新聞，看到藍白陣營以「與在立法院如出一徹的抹黑」攻擊陳其邁時，林智鴻總是挺身而出。而過去每次來到鳳山，都能聽見林智鴻用具體數據和進度期程，細數他為選區爭取到的種種建設，這種認真、積極的態度，精益求精的專業和寬廣視角，還有不怕捍衛真理的勇氣，就是地方民代所需要的特質，她認為這樣「拿得出政績，禁得起考驗」的優質議員，一定需要大家全力支持，一刻都不能鬆懈。「鳳山鄉親如果肯定林智鴻的努力，就請幫他顧電話，並大聲說出『唯一支持』！」何欣純認為，林智鴻受各界鄉親與民進黨栽培超過20年，是從學生志工、基層助理做起，毫無背景一路打拚至今的青年從政典範，支持他繼續改變鳳山、讓高雄市議會的問政再升級，絕對是最正確的選擇。她更再次呼籲，最後關頭，不分你我，唯一支持林智鴻。