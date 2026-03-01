我是廣告 請繼續往下閱讀

戰爭錘煉的疑美意志 形塑革命衛隊成為國家核心

▲哈米尼在神學教育背景下，曾受教於開國領袖何梅尼。（圖／路透社／達志影像）

核武博弈與內部動盪 2025年美以大規模戰爭成終局

▲哈米尼晚年面臨國內經濟崩潰與「頭巾革命」等大規模抗爭，2025年美以聯軍的大規模軍事行動更徹底瓦解其一手建立的「反抗之弧」。（圖／美聯社／達志影像）

伊朗官方證實最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei） 在美以聯軍空襲中殉難。美軍與以色列國防軍昨（28）日對哈米尼位於德黑蘭的住所進行聯合斬首行動。美國總統川普透過社群媒體宣布哈米尼死訊，稱其「無法逃脫美軍先進追蹤系統」。1989年接掌政權的哈米尼，是伊朗伊斯蘭共和國最具影響力的軍事與意識形態導師。哈米尼在任內將革命衛隊（IRGC）轉型為掌握國家經濟與政治命脈的超級機構，並且親手打造了橫跨中東的軍事與準軍事同盟「反抗之弧」。1939年出生於聖城馬什哈德的哈米尼，4歲起學習古蘭經，並在納傑夫與庫姆接受神學深造。1981年哈米尼在暗殺行動中倖存，雖失去右臂功能，卻同年當選伊朗首位教士總統。哈米尼的政治生命深受1980年代兩伊戰爭影響。當時身為總統的他，眼見西方支持伊拉克領袖海珊，使伊朗陷入極度孤立與慘烈傷亡，這份被背叛的感覺轉化為對西方、尤其是對美國持續數十年的根深蒂固不信任。他上任後將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）從民兵組織，轉型為掌控伊朗軍事、政治與經濟命脈的超級機構，並透過「抵抗經濟」對抗西方制裁。哈米尼在神學教育背景下，曾受教於開國領袖何梅尼（Ruhollah Musavi Khomeini），並在1953年美國CIA策動政變後積極參與反巴勒維王朝運動。1989年何梅尼逝世後，儘管哈米尼當時尚未取得高階神職頭銜，但在憲法修正後被選為最高領袖。他曾自謙不配此位，但其後的36年證明了他的領導絕非象徵性，而是強而有力地將伊朗打造成一個對抗內外部威脅的「防禦國家」。哈米尼的晚年統治面臨極大挑戰。儘管他在2015年為了緩解制裁曾務實地批准核協議（JCPOA），但隨著川普於2018年單方面毀約，哈米尼隨即轉向更激進的立場，將濃縮鈾提升至60%純度。國內則先後爆發2009年綠色革命、2022年艾米尼頭巾革命，以及2025年因經濟崩潰引發的血腥動亂。官方承認有超過3000人死亡，民間組織則預估死傷逾7000人，顯示其統治已與年輕世代徹底斷裂。國際局勢的變動更令哈米尼措手不及。2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列後，局勢急轉直下。隨著盟友真主黨、哈瑪斯領袖相繼被殺，以及2024年底敘利亞阿薩德政權垮台，伊朗的戰略緩衝完全消失。2025年6月13日，以色列在美方默許下對伊朗發動大規模空襲，重創核設施與基建，引發為期12天的全面戰爭。最終，川普於2026年2月28日宣布展開「重大軍事行動」，並在空襲中擊斃哈米尼，宣告伊朗一個時代的終結。