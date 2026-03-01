2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic,WBC）將在3月5日登場！中華隊的台灣英雄們已經抵達日本備戰，將在預賽C組強碰澳洲、日本、捷克、南韓等頂尖隊伍，爭取前往美國複賽的機會！為了讓台北民眾齊聚為中華隊應援加油，台北有7處大螢幕直播派對讓民眾共襄盛舉，不僅有中職啦啦隊小龍女現場和民眾一起應援，還有拍照打卡抽機票活動，《NOWNEWS今日新聞》一次整理直播場次、時間、特色活動，供讀者參考。
台北信義香堤廣場
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲（09:00 開放入場）
3月6日（周五）18：00 v.s.日本（16:00 開放入場）
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克（09:00 開放入場）
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓（09:00 開放入場）
地點：信義香堤廣場（台北市信義區松智路松仁、松壽、松高路段之間）
特色活動：
1、每天4位中職啦啦隊小龍女熱血應援，出席女孩如下列：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲：芮妮、小蛙、蘿拉、馬妹。
3月6日（周五）18：00 v.s.日本：芮妮、貝拉、佳依、張愛。
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克：寧寧、沛沛、佩霓、芮妮。
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓：芮妮、詩雅、姵宸、掌沛。
2、看球賽拍照打卡抽機票。
活動網址：台北運動吧臉書粉專
台北表演藝術中心
直播場次：3月6日（周五）18：00 v.s.日本（16:00 開放入場）
地點：台北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）
特色活動：中華隊只要敲出安打，在北藝中心現場觀賽即有機會領取「中華隊安打券」， 憑券可到士林市場享美食優惠。
活動網址：台北運動吧臉書粉專
南港中信金融園區
直播場次：尚未公布。
地點：南港中信金融園區（台北市南港區經貿二路168-188號）
特色活動：尚未公布。
活動網址：台北運動吧臉書粉專
台北車站1樓大廳
直播場次：3月6日（周五）18：00 v.s.日本（16：00於活動服務台發放入場券，每人限2張，16：30開放入場，17：30公播活動開始）
地點：台北車站1樓大廳（台北市中正區黎明里北平西路3號）
特色活動：
1、中職啦啦隊小龍女馬妹、張晴、各物禮美奈，及Uni Girls柔一、JOY到場跟民眾一起應援。
2、15：00闖關活動，現場設有「棒球九宮格」、「金牌捕手王」、「棒球知識王」三款闖關遊戲，完成任2關挑戰，即可獲得一份爆米花與棒球主題數位互動繪本。
3、憑公播入場券入座參與應援之民眾，即可參加中場抽獎活動，有機會獲得棒球周邊好禮，17：15未入場即不具抽獎資格。
活動網址：中華電信官網
台北花博爭艷館
直播場次：
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
下載「SPORTsLAND APP」，即可免費入場。
地點：花博爭艷館（台北市中山區玉門街1號）
特色活動：
1、完成註冊，成為SPORTsLAND會員，即可以免費領取CT紀念小棒球1顆（價值$390），每人限領一顆，數量有限，送完為止。
2、棒球名人張泰山3月7日16：00，現身主舞台。
活動網址：2026台灣運動文化展IG
台北大巨蛋
直播場次：
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
地點：台北大巨蛋松菸大道（台北市信義區光復南路133號1號出入口）
活動網址：台北大巨蛋臉書粉專
三創生活園區
直播場次：
3月6日（周五）18：00 v.s.日本（活動17：00開始）
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克（活動10：00開始）
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓（活動10：00開始）
地點：三創生活園區1樓中心廣場（台北市中正區市民大道三段2號）
特色活動：
1、三創生活PLUS APP會員可兌換應援禮包，每日限量500份，送完為止。
2、會員APP扣點或消費滿額兌換應援拍拍扇，每日限量300份，送完為止。
3、會員APP扣10點，可兌換相挺鑰匙圈，限量300份，送完為止。
4、活動現場成功註冊三創生活PLUS APP新會員，送乖乖濕紙巾，數量有限，送完為止。
活動網址：三創生活園區臉書粉專
資料來源：台北運動吧臉書粉專、中華電信官網、2026台灣運動文化展IG、台北大巨蛋臉書粉專、三創生活園區臉書粉專
