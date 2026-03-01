今（1）日東北季風減弱，天氣風險公司分析師林孝儒表示，受華南雲系影響，各地還是多雲到陰，明（2）日開工鋒面通過，中北部、東半部轉雨，入夜還有冷空氣南下，氣溫下滑，周二元宵節（3月3日）起受東北季風與華南雲系夾擊，全台降雨機率高，西半部慎防較大雨勢，未來一周天氣變化非常快速。
收假日東北季風減弱 日夜溫差大
林孝儒指出，今天228連假收假日，東北季風減弱，但受華南雲系通過影響，台灣附近雲量仍偏多，各地都是多雲、陰天的天氣，只有中南部有些陽光露臉機會，北部、東部、中部山區都還有短暫陣雨，全台高溫25至30度，夜晚低溫19至24度，整體日夜溫差依舊大。
明天的天氣要變了 元宵節全台有雨
林孝儒提及，明天將有新一波鋒面靠近、通過，中部以北、東半部的天氣轉差，普遍有短暫陣雨機會，白天會略微回暖，各地高溫27至31度，不過明晚東北季風南下，北部、東部將有明顯降溫，中南部也會轉涼，北部、東部低溫17至18度，中南部20至23度。
林孝儒說明，周二元宵節、周三（3月4日）主要受東北季風、華南雲系通過雙重影響，全台都有降雨機率，北部、東半部整天陰雨，中南部山區和平地也都有短暫陣雨，中央氣象署也已經提醒，「元宵節西半部要注意局部較大雨勢，北台灣低溫下探15度左右。」
鋒面一波又一波 下周末才放晴
林孝儒接著說，周四（3月5日）東北季風減弱，各地天氣回溫、好轉，但很快的，周五（3月6日）鋒面再通過、東北季風南下，北部、東半部將又再度降溫轉雨，不過後續這波東北季風乾空氣比較多，下周末（3月7日至3月8日）可望回到晴時多雲的天氣。
林孝儒總結，進入3月的春季後，天氣變化節奏越來越快，冷暖與晴雨轉換頻繁，民眾務必留意鋒面通過前後的降雨與降溫轉折，建議隨身攜帶雨具並注意保暖，以利行程安排並避免著涼。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書、中央氣象署
