▲委內瑞拉總統馬杜洛遭美國逮捕。 （圖／路透社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）在2024年競選期間屢屢批評前任政府的海外軍事冒進，高調承諾將讓美國遠離「不必要的外國戰爭」。然而，自2025年1月重返白宮至今，他不僅未曾收手，反而在全球各地接連發動軍事行動，目標橫跨中東、拉丁美洲乃至非洲，規模與頻率令國際社會錯愕。最受外界矚目的，是美國與以色列聯手對伊朗發動的大規模空襲。伊朗紅新月會指出，攻擊已造成至少201人死亡。川普公開表示，此次行動屬「重大作戰行動」，目的是推翻德黑蘭政權。事實上，早在2025年6月，美國便曾趁伊朗與美方進行外交談判之際，空襲其位於福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan）的核設施，川普當時宣稱已「徹底摧毀」伊朗的核能力。國際法學者普遍認定，美方此舉已違反國際法。2026年1月，美軍轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯，並強行逮捕總統尼可拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）。委內瑞拉國防部長表示，此次空襲造成83人死亡，死者包括委內瑞拉與古巴安全人員及平民。自2025年9月起，美軍在拉丁美洲與加勒比海地區，以打擊毒品走私為由，對疑似販毒船隻展開至少45次打擊行動，造成至少151人死亡（據監督組織Airwars統計）。聯合國官員與國際法專家批評，相關行動是「違法的法外殺戮」，嚴重混淆犯罪活動與武裝衝突的界線。在非洲，川普政府以保護基督徒為由，在奈及利亞部署100名美軍顧問、協訓當地部隊，並於2025年12月宣稱對西北部「ISIS附屬組織」發動「強力致命」空襲。奈及利亞官員則反駁，川普所謂「穆斯林屠殺基督徒」的說法嚴重扭曲事實，當地衝突起因複雜，遠非宗教迫害所能概括。外界亦質疑，遭到打擊的目標是否真與ISIS有關。索馬利亞方面，美軍空襲數量在川普第二任期內急速攀升。非政府研究機構「新美國基金會」統計，2025年全年美軍在索馬利亞發動至少111次攻擊，已超越小布希、歐巴馬與拜登三任總統執政期間的總和。葉門方面，美軍在2025年3月至5月間對青年運動（Houthi）發動數十次空海打擊，人權觀察指出，4月對荷台達省拉斯伊薩港的空襲造成80多名平民死亡，應被調查為戰爭罪行。此後在阿曼斡旋下達成停火協議。敘利亞與伊拉克也未能倖免。美軍分別在2025年12月打擊敘利亞境內的ISIS目標，以及同年3月在伊拉克安巴爾省擊斃ISIS二號人物。