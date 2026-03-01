我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普敲定將在本月31日訪中，對此政經評論員吳嘉隆評論，川普提前訪中用意在於救習近平，根據美方情報習近平在黨內遭遇麻煩，但從美國的立場來看，有習近平這敗家子在位，中共會持續走下坡，因此川普看到這點，希望習近平繼續幹活，從表面上的效果看起來，川普去北京訪問，是在救習近平，但是這不懷好意，是要讓習近平繼續搞壞中國。吳嘉隆說，為什麼川普本來說好的4月去中國訪問，稍微提前到3月31號到4月2號，中間涵蓋了愚人節4月1號，美中之間所有議題早就在10月下旬的南韓釜山的川習會上談過了，有什麼必要讓川普不到半年又親自跑一趟北京？吳嘉隆認為，顯然所有議題都是湊一湊數，重點在於川普這一趟北京之行，真正想起的作用，應該是救習近平。根據美方的情報應該了解，習近平在黨內正在遭遇麻煩，可是從美國的立場來看，有習近平這個敗家子在位，全世界第一流的「總加速師」，中共會持續走下坡，中國的國運會持續走下坡，這反而對美國有利。吳嘉隆表示，也許川普看到了這一點，所以希望習近平繼續幹活，繼續加速中國的走衰，去中國訪問，表面上就是在做面子給習近平而已。如果現在有人換下習近平，成為中共的新領導人，那他可能會勵精圖治，希望把中國經濟救起來，於是可能向美國服軟，這一來川普政府反而很難應對。吳嘉隆評論，相反地，如果習近平繼續在位，那當然要打壓反習勢力，中共內部會不斷有權力鬥爭，同時習近平會希望川普能高抬貴手，所以對川普讓步是可以期待的。再來川普也會不斷擠習近平的牙膏，讓習近平在國際上灰頭土臉。吳嘉隆認為，川普3月底就要去中國了，卻在這個時候打伊朗，而伊朗是中國的小弟，這是全世界都知道的事情。顯然川普實質上完全不給習近平面子，只是表面上做面子給習近平。所以去中國訪問前，川普加緊時間，做了許多讓中共不開心的事情，這是在逼習近平吞下去，包括增加給台灣的軍事援助，考慮更大規模的對台軍售， 還對台灣的藍白立委施加壓力，要他們通過國防特別預算，現在多了一樣，就是對伊朗開打。吳嘉隆認為提到，如果習近平受不了、吞不下去了，對美國發飆，那川普就不去中國訪問了。說到底，川普有兩手，一手叫做「交易的藝術」，另一手叫做「擠牙膏的藝術」，從表面上的效果看起來，川普去北京訪問，是在救習近平，但是這不懷好意，「是要讓習近平繼續搞壞中國」。