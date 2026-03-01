我是廣告 請繼續往下閱讀

繼承者的博弈

戰時權力架構

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗政府在1日證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）殉難。不過哈米尼早已預作權力交接安排，並曾點名3名可迅速上位的接班人選。根據紐約時報報導，現年86歲的哈米尼自1989年起領導伊朗，作為最高領袖擁有絕對權力。他既被追隨者視為上帝的代表，也是武裝部隊的總司令，在所有關鍵國家事務上擁有最終決定權。報導引述六名伊朗高官及兩名神職人員說法，哈米尼在6月與以色列的12天戰爭期間、躲藏之際，曾點名3名可迅速上位的接班人選。其中包括伊朗司法首長穆赫辛尼-埃傑赫伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）、哈米尼幕僚長兼哈米尼辦公室的政治安全事務副手海傑齊（Ali Asghar Hejazi），以及改革派陣營的溫和神職人員哈山（Hassan Khomeini），他是伊朗已故領袖魯霍拉．何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的孫子。此外，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）長期被視為幕後權勢人物，並受到部分派系青睞，但哈米尼曾告訴追隨者，他不希望最高領袖之位變成世襲制。在空襲發生之前，哈米尼就已經採取預防措施。他將國家運作權力下放給親信、資深政治家拉里賈尼（Ali Larijani）。拉里賈尼現任國家安全委員會主席，實際上已架空了總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。此外，哈米尼授權了一個由政治與軍事盟友組成的小圈子，在自己被殺或失聯時進行決策，並設定了四層繼承機制。成員包括：據以色列軍方稱其已陣亡的辦公室主任赫賈齊；國會議長、前革命衛隊指揮官卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、首席軍事顧問薩法維（Yahya Rahim Safavi）。在美國與以色列展開聯合空襲之後，美國總統川普也在社群平台上宣布哈米尼已被擊斃。據以色列時報報導引述以色列第12頻道（Channel 12）報導，伊朗當局在德黑蘭一處院區尋獲哈米尼遺體後，已有人向川普和以色列總理納坦雅胡出示遺體照。雖然伊朗方面起初持續否認，並堅稱哈米尼以及伊朗總統「安然無恙」，但在1日上午證實，哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。目前暫不清楚究竟是美軍還是以色列擊斃哈米尼。