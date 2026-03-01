我是廣告 請繼續往下閱讀

「又是一場以色列的戰爭」

納坦雅胡的20年劇本

外交談判遭戰火掐斷

美國民意：八成反對開戰

美國總統川普日前下令對伊朗展開全面軍事攻擊，宣稱目標是為伊朗人民帶來「自由」。然而，多名伊朗問題專家直言，這場戰爭根本不符合川普長期以來的政治主張與競選承諾，受益者既非美國，更非中東地區的穩定，而是以色列，以及持續推動對伊強硬路線長達20年的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。「這再一次是美國替以色列打的選擇性戰爭，」美國智庫「國際政策中心」資深研究員內嘉爾．莫塔扎維（Negar Mortazavi）告訴半島電視台，「以色列推動美國攻打伊朗已有20年，現在終於得逞了。」她也指出一個深刻的矛盾，川普向來以批評歷任總統發動中東政權更迭戰爭為政治資本，甚至自稱「和平總統」。然而如今他卻借用新保守主義的話語框架，喊出為伊朗帶來自由的口號，走上了他批判了整個政治生涯的老路。事實上，就在不到一年前的2025年5月，川普訪問中東時還公開抨擊過去的干涉主義外交：「所謂的國家建造者摧毀的國家遠多於他們建立的，那些干涉者根本不了解他們插手的複雜社會。」如今這番話，顯得格外諷刺。納坦雅胡是2003年美國入侵伊拉克的推手之一，此後持續向西方世界警告伊朗核威脅迫在眉睫。然而，連川普政府官員都坦承，華府目前並無伊朗正在將濃縮鈾武器化的具體證據，伊朗方面也一再否認擁核意圖。2025年6月，美以聯手摧毀伊朗主要核設施後，納坦雅胡隨即轉移焦點，開始渲染伊朗彈道飛彈的威脅。他在一個親以色列播客節目中聲稱，伊朗正在研發射程可達美國東岸的洲際飛彈。川普其後在國情咨文中重複了這一說法，儘管此主張迄今缺乏任何公開證據或飛彈測試紀錄支持，伊朗也強烈否認。尤其引發外界質疑的，是這場戰爭的時機。開戰前數日，美伊雙方才剛完成三輪談判，斡旋方阿曼形容最後一輪會談「取得重大進展」，伊朗也表達願意接受嚴格的核設施國際查核。這一幕與2025年6月幾乎如出一轍，上次戰爭同樣爆發於外交談判進行之際。「伊裔美人全國委員會」主席賈馬爾．阿布迪（Jamal Abdi）直指，這正是納坦雅胡的一貫手法：「他的目標始終是阻止外交解決方案。他擔心川普真的要談成協議，所以在談判中途發動戰爭，對他來說是一個勝利——就像去年六月一樣。」這場戰爭在美國國內同樣備受質疑。馬里蘭大學最新民調顯示，僅21%的美國受訪者支持對伊朗開戰，多數民眾在歷經伊拉克與阿富汗戰爭後，對新的中東衝突普遍存有戒心。川普自己去年發布的《國家安全戰略》也明文主張，美國應降低中東在外交政策中的優先順序，將重心轉移至西半球。美國眾議員拉希達．特萊布（Rashida Tlaib）直言：「川普正在實踐美國政治精英與以色列政府的暴力幻想，無視絕大多數大聲說不的美國人民。」就連保守派評論員塔克．卡爾森（Tucker Carlson）在採訪中也表示困惑：美國大使聲稱若無伊朗就不會有黎以邊境問題，卡爾森反問：「什麼黎以邊境問題？我是美國人，我住在緬因州，我沒有任何黎巴嫩邊境的問題。」