美國、以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊，伊朗也隨即反擊，讓國際油價已經飆升到近7個月新高。據最新布蘭特原油價格，目前每桶已達到72.48美元，西德州原油則來到每桶67美元，相較於去年12月低檔，已經上升逾2成。去年12月布蘭特原油價格跌破每桶60美元，為疫情以來的低檔油價，但短短2個月時間，油價持續攀升，尤其當美國與伊朗談判破局，油價在短短5天內就從65美元突破70美元，如今已達72美元；從去年低檔迄今已漲約24%。而在西德州原油也從去年低檔的每桶55.27美元，迄今達到每桶67美元，上漲幅度超過21%。中油董事長方振仁2月25日表示，今年預估原油價格會落在55美元至65美元之間，對於中油公司營運將會非常穩定。對於伊朗戰事是否可能導致承載了全球2成原油運輸量的荷姆茲海峽，再次遭到封鎖？他評估，只要衝突告一段落，預期原油價格會回到正常的60美元；若伊朗封鎖荷姆茲海峽，每桶才可能衝到100美元，但這些都屬於短期效應，因為其他國家都會干涉。產油國聯盟（OPEC+）預計3月1日召開緊急會議，沙烏地阿拉伯與阿聯酋已啟動應急計畫，增加原油產量與出口，試圖為動盪的市場提供流動性緩衝。