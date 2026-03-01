我是廣告 請繼續往下閱讀

外星大眼黑貓爆紅！奇蹟神照遭疑「AI假圖」

▲協會貼出多張多力多的照片，其中最大特點在於那雙宛如外星人般的大眼睛，甚至一度被網友質疑是「AI假圖」，在網路上引發廣大討論。（圖／The Bitty Kitty Brigade臉書）

大眼黑貓患貓傳染性腹膜炎！奇特外型沒人想收養

▲多利多後來經過眼科專科醫師檢查，發現確診貓傳染性腹膜炎（FIP），該疾病會引發全身性發炎發應，有時還會影響到眼睛，但像多力多腫脹程度的個案相當少見。（圖／The Bitty Kitty Brigade臉書）

大眼黑貓連AI都說是假的！結果暖哭眾人 ：有家了

儘管協會多次強調「不是AI」、「是真的」，但仍有眾多網友留言「這真的太難以置信是真的了」、「拿照片問AI說這是不是AI貓，連AI都說是假的」。