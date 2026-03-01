美國一處收容所近日發出送養貼文，一隻黑色奶貓多力多（Dorito）正在找尋新飼主，但其外表過於奇特勸退不少人，其眼睛大到如同外星人般，甚至一度被外界認為是「AI假圖」。但收容所多次澄清，表示多力多是因患有貓傳染性腹膜炎（FIP），罕見讓眼睛出現如此劇烈腫脹問題，在一連串的找尋新飼主風波中，多力多最終被寄養家庭正式收養，展開了牠的全新貓生。
外星大眼黑貓爆紅！奇蹟神照遭疑「AI假圖」
美國明尼蘇達州小小貓救援隊（The Bitty Kitty Brigade）日前貼出一篇送養貼文，表示在今年2月初接手照顧一隻沒人養的5個月大奶貓，該隻小貓被取名為多力多（Dorito），協會也貼出多力多的照片，畫面中最大特點在於牠那雙宛如外星人般的大眼睛，甚至一度被網友質疑是「AI假圖」。
協會解釋，多力多叫聲特別不像貓，更是奇怪的尖叫聲，一開始與姊妹「奇多」（Cheeto）被遺棄在明尼蘇達州一處垃圾桶後方，當時牠們體弱多病，身上又有傷，健康狀況不佳，好在經過一連串治療，身體狀況已經復原不少。
大眼黑貓患貓傳染性腹膜炎！奇特外型沒人想收養
奇怪的是，多力多雖然身體逐漸康復，但雙眼卻突然不正常腫脹， 變成如同彈珠般的巨大眼珠，小小貓救援隊主管德懷爾（Mandy Dwyer）表示，多力多剛到收容所時，僅有一眼有略顯混濁，怎料事後變得像外星人般大，奇特的長相也讓牠送養過程更加困難。
多力多後來經過眼科專科醫師檢查，發現確診貓傳染性腹膜炎（FIP），該疾病會引發全身性發炎發應，有時還會影響到眼睛，但像多力多腫脹程度的個案相當少見，而FIP過去幾乎沒藥醫，好在近年出現治療方式，在醫療團隊努力下，已讓多力多擺脫病毒，不過視力仍受到部分影響。
大眼黑貓連AI都說是假的！結果暖哭眾人：有家了
目前多力多需要定期使用潤滑眼藥水，且無法完全閉合，未來是否能恢復原本大小，還有待觀察。值得一提的是，儘管協會多次強調「不是AI」、「是真的」，但仍有眾多網友留言「這真的太難以置信是真的了」、「拿照片問AI說這是不是AI貓，連AI都說是假的」。
而近期也傳出好消息，多力多經過一段長時間寄養照顧後，寄養家庭媽媽正式決定領養多力多與奇多。寄養媽媽表示，多力多個性溫和愛撒嬌，對環境充滿好奇，即使玩耍時撲向人手，也從不伸出爪子傷人，也讓這起外星貓咪收養風波畫下句點。
資料來源：The Bitty Kitty Brigade
