美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗政府在1日證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）殉難。不過在美以聯合軍事行動前夕，有兩名獲悉相關情報的消息人士表示，美國中央情報局（CIA）評估認為，即便哈米尼在行動中喪命，也可能由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）內部的強硬派人物接替其職位。
情報評估的核心內容
根據路透社獨家報導，這份在過去兩週內產出的評估報告，廣泛探討了美國介入後伊朗境內可能出現的情況，以及軍事行動在多大程度上能觸發「政權更迭」。目前，推翻德黑蘭政權已成為華盛頓明確的戰略目標。
一名熟悉此事的第三名知情人士表示，由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）人物掌權，是多種情境推演之一。伊斯蘭革命衛隊是伊朗的精銳軍事力量，其核心使命是保護什葉派神職人員的統治。
消息人士強調，報告並未斷言任何一種情況必然發生。CIA對此則拒絕置評。
川普與華盛頓的戰略考量
美國總統川普（Donald Trump）數週以來一直釋放有意推動伊朗政權更迭的訊號，但對於華盛頓屬意由誰來領導該國，他並未提供具體細節。
在週六清晨的錄影演說中，川普將德黑蘭描述為「恐怖政權」，並鼓勵伊朗人民接管政府，聲稱美軍的空襲將為起義奠定基礎。
從外交談判到軍事行動
此次美、以聯合空襲是在美國政府內部經過數週審議後決定的。此前，伊朗在1月份爆發了造成嚴重傷亡的致命抗議活動，使華府開始考慮是否對伊朗動武。然而，過去幾週，美國官員也曾嘗試與德黑蘭達成核協議，以期避免軍事干預。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週向國會「八人幫」（Gang of Eight）表示，儘管軍事行動極可能推進，但若日內瓦的核談判取得成功，川普仍可能改變心意。然而，該談判最終未能達成協議。
「八人幫」包括共和黨與民主黨在眾議院與參議院的正副領袖，以及眾院與參院情報委員會主席與副主席。
兩名消息人士透露，盧比歐於週五（2月27日）晚間通知「八人幫」，襲擊行動預計在幾小時內展開，但當時仍強調川普可能在最後一刻改變決定。
伊朗證實哈米尼身亡
在美國與以色列28日對伊朗發動空襲之後，有以色列消息人士稱，哈米尼遭到擊斃。後續美國總統川普（Donald Trump）也在社群平台證實哈米尼已死。但伊朗方面持續否認，並堅稱哈米尼以及伊朗總統「安然無恙」。
稍早，伊朗官方通訊社證實，哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。目前暫不清楚究竟是美軍還是以色列擊斃哈米尼。
