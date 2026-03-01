我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊今(1)日首度踏上宮崎SOKKEN球場練球，陣中牛棚大將張奕(圖)特地趁空檔與同場地春訓的前東家歐力士老戰友們熱情相見歡，場面相當溫馨。（圖／記者葉政勳攝）

2026 年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，中華隊大軍移師日本宮崎展開訓練。今（1）日全隊首度踏上宮崎SOKKEN球場練球，陣中牛棚大將張奕也迎來了最熟悉的光景。趁著練球前夕，張奕特別走進場內，與正在同場地進行春訓的前東家日職歐力士猛牛隊球員及後勤團隊熱情寒暄。對張奕而言，宮崎不僅是老友重聚的地方，更是他棒球生涯迎來重大轉折的發跡地。回顧張奕的旅日生涯，宮崎SOKKEN球場扮演著舉足輕重的角色。2016年日職選秀會，張奕以育成選手第一指名（外野手）身分加盟歐力士猛牛，而宮崎正是歐力士每年春訓基地。然而，早年他在二軍的打擊成績遲遲未見突破。直到2018年春訓，在教練團的建議與評估下，張奕在宮崎的訓練基地正式做出「棄打從投」的重大決定。這次的身分轉換，徹底釋放了他的棒球天賦。從外野手轉戰投手丘，張奕不僅球速迅速飆破150公里，更在2019年順利拚上「支配下選手」名單，隨後在同年的世界棒球12強賽一戰成名，以完美的先發壓制力獲選全明星隊最佳先發投手。宮崎球場可說是一路看著他從默默無聞的育成野手，蛻變為國家隊倚重的王牌。張奕的職棒之路充滿荊棘與韌性。在歐力士效力6個球季後，他於2022年底因自由球員補償機制轉戰埼玉西武獅，卻遺憾遭遇右肩傷勢，最終在 2023 年季後遭到戰力外釋出。面臨生涯低潮，張奕並未被傷痛擊倒，他毅然決定結束旅日生涯，回到台灣尋求舞台。2024年中職季中選秀會，張奕獲富邦悍將以第二輪第一順位指名。重返中職舞台後，憑藉著在國內職棒穩健的後援表現，張奕再次獲得國家隊教練團青睞，成功披上2026年WBC中華隊戰袍。今日中華隊在宮崎的練球行程中，張奕顯得格外放鬆。走進這個「閉著眼睛都能走完」的球場，他把握機會與昔日一起熬過嚴酷體能訓練、互相打氣的歐力士戰友們敘舊，場面十分溫馨。帶著這份「回到主場」的安心感與豐富的旅外經驗，張奕無疑是本屆經典賽中華隊牛棚最安定的力量之一，期盼他能在接下來的經典賽，再次為台灣投出感動人心的好球。