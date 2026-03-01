來自美國加州的全球連鎖果昔品牌「Jamba Juice」，1990年創立至今已成立超過35年，自2015年進駐台灣後，也深耕台灣市場超過10年之久。不過Jamba Juice台灣官方無預警宣布，2月28日是最後營業日，全台所有門市都結束營業。
Jamba Juice退出台灣市場、全台門市關店
Jamba Juice台灣官方在Instagram發出品牌營運調整公告，無預警向所有顧客道別：「Jamba 將暫時告別台灣，所有門市最後營業日為2026/2/28(六)。衷心感謝大家長年來的支持與愛護，期望未來還有機會與您相見。祝大家生活新鮮，健康平安。」
Jamba Juice主打天然果昔，來台10年雖未成功大舉展店、台灣販售價格也不便宜，但仍有不少死忠顧客。歇業消息一出不少人哀號：「超好喝～一秒回美國」、「有機會再回來吧」、「之後還會再來嗎😭真的有夠好喝的」、「蛤 那我去哪裡喝果昔」。
資料來源：Jamba Juice IG