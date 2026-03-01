我是廣告 請繼續往下閱讀

革命衛隊的嚴正警告

政府與安全委員會的立場

美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗政府在1日證實，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對此誓言報復，聲稱伊斯蘭共和國歷史上「最猛烈的進攻行動」隨時可能展開。在伊朗官方媒體證實哈米尼於美以聯軍的空襲中喪生之後，伊朗各個國家機關迅速誓言採取報復行動。伊斯蘭革命衛隊隨即向美國與以色列發出聲明，誓言對美國與以色列展開「嚴厲、決定性且令人後悔的懲罰。」在聲明中更表示：「伊斯蘭共和國武裝部隊歷史上最沉重的進攻行動，將在短時間內向『被佔領土地』（指以色列）及美國恐怖分子的基地發動。」伊朗政府在一份聲明中強調：「這項巨大的罪行絕對不會沒有回音，這將翻開伊斯蘭世界歷史的新篇章。」負責協調伊朗國防與安全戰略的權力機構最高國家安全委員會（SNSC）表示，美以對伊朗的聯合襲擊將「引發一場對抗世界壓迫者的大規模起義」。委員會進一步指出，伊朗及其盟友只會變得「更加堅韌且充滿決心」。