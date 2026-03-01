隨著美國與以色列對伊朗發動大規模空襲，國際體壇正高度關注即將於今年夏天舉行的世界盃足球賽是否會受到衝擊。根據《The Athletic》報導，國際足總（FIFA）今（1）日發表聲明，強調目前的重點仍是確保所有參賽球隊，包括伊朗國家隊在內，都能順利且安全地參與這場盛事。
軍事衝突升級 伊朗世足行程添變數
美軍與以色列於週六對伊朗主要城市（包含首都德黑蘭）發動空襲，引發伊朗對以色列及美國在海灣地區（如阿聯、卡達、巴林）的軍事基地進行飛彈報復。這場區域衝突正值伊朗備戰其連續第四次世界盃的關鍵時刻。
根據賽程，伊朗預計於今年6月前往美國，先後在洛杉磯對陣紐西蘭與比利時，隨後轉往西雅圖對戰埃及。雖然美國總統川普於2025年實施的旅遊禁令中，特別為參與世界盃、奧運等重大賽事的運動員與工作人員設立了豁免條款，但去年12月世足抽籤時，仍有多名伊朗代表團成員被美國以「國家安全」為由拒發簽證。
FIFA發聲監控局勢 美方暫不評論
正在威爾斯參與國際足球協會理事會（IFAB）會議的FIFA秘書長馬蒂亞斯格拉夫斯特倫（Mattias Grafstrom）表示，現在詳細評論衝突對世界盃的影響還為時過早。他強調：「我們在華盛頓完成了決賽圈抽籤，當時所有球隊都參與了。我們的目標是舉辦一場安全的比賽，並讓每支球隊都能出席。」
目前白宮世界盃工作小組、美國國務院以及伊朗足球協會均未對此軍事行動發表正式評論。伊朗主帥加萊諾伊(Amir Ghalenoei)先前曾對媒體表示，他相信FIFA會盡最大努力確保球隊全體成員都能獲得簽證並順利參賽。
體壇連鎖效應 中東賽事紛紛喊停
此次衝突已直接衝擊中東地區的體育活動：以色列與卡達境內的足球賽事已宣告延期。卡達原訂於3月27日舉辦由阿根廷對決西班牙的「2026最終決賽」（Finalissima），目前情勢不明。杜拜網球錦標賽單打決賽因球員傷退與局勢因素取消。
beIN Sports已將英超轉播棚移回倫敦；英格蘭板球隊也推遲了前往阿布達比訓練營的行程。世界盃洛杉磯賽區官員向《The Athletic》透露，他們正密切關注局勢發展，確保賽事籌備工作能因應瞬息萬變的國際局勢。
消息來源：The Athletic
