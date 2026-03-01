2026世界棒球經典賽（WBC）即將到來，中華隊將於3月5日（四）至3月8日（八）在日本東京巨蛋，出戰日本、韓國、捷克、澳洲等強敵。不少球迷將在這幾天齊聚替中華隊加油，多家餐廳如餐酒館、運動餐廳、酒吧等都有提供室內轉播與直播服務，像是金色三麥21家門市都有提供大螢幕轉播，《NOWNEWS今日新聞》整理2026經典賽轉播餐廳推薦，包括金色三麥、SPORTS NATION運動餐廳、Hooters 美式餐廳、TGI FRIDAYS星期五美式餐廳等7家餐廳資訊。
📍2026經典賽轉播餐廳：金色三麥
金色三麥全台21家門市，將在3月5日～3月8日全程轉播經典賽，打造經典賽最棒的應援現場，透過ViewSonic超大螢幕轉播賽事，且只要中華隊擊出全壘打金色三麥免費幫全場「加滿」乙杯啤酒，中華隊每打出一個全壘打，就再加滿乙杯。
🟡金色三麥21家門市地點
◼︎ 北區
美麗華旗艦店－台北市中山區敬業三路20號5F
酒窖店－台北市信義區松高路11號B1
台北京站店－台北市大同區承德路一段1號4樓
南港CITYLINK店－台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓
板橋大遠百店－新北市板橋區新站路28號9樓
新莊晶冠店－新北市新莊區五工路66號1樓
新店裕隆城店－新北市新店區中興路三段70號1樓
◼︎ 桃竹區
桃園藝文店－桃園市桃園區南平路301號1樓
中壢SOGO店－桃園市中壢區元化路357號8樓
新竹巨城店PARK15－新竹市東區中央路229號7樓
新竹竹北店－新竹縣竹北市自強南路36號1樓
◼︎ 中區
台中崇德店－台中市北屯區崇德十二路399號1樓
台中市政店－台中市西屯區市政路20號1樓
台中勤美店－台中市西區公益路68號B1
◼︎ 南區
嘉義耐斯店－嘉義市東區忠孝路600號B1
高雄夢時代店－高雄市前鎮區中華五路789號
台南誠品店－台南市南區中華西路一段76號4樓
台南南紡店－台南市東區中華東路一段366號5樓
高雄義大店－高雄市大樹區學城路一段12號A區5樓
漢神巨蛋店－高雄市左營區博愛二路777號4樓
◼︎ UMAMI 金色三麥
微風南山店－台北市信義區松智路17號7樓
📍2026經典賽轉播餐廳：SPORTS NATION運動餐廳
SPORTS NATION今年將與New Balance聯動，在中華隊比賽期間3月5日（四）－3月8日（日）舉辦應援熱血抽獎，加上提供ViewSonic大螢幕觀看，一同打造「最強觀賽聖地」。
🟡SPORTS NATION 運動餐廳門市地點
◼︎ 台北大巨蛋店－台北市忠孝東路四段515號 1F
◼︎ 台南小北門店－台南市北區西門路四段135號3F
📍2026經典賽轉播餐廳：Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒餐廳
🟡轉播場次
◼︎ 3月5日（四）11:00 台灣 vs 澳洲
◼︎ 3月6日（五）18:00 台灣 vs 日本
◼︎ 3月7日（六）11:00 台灣 vs 捷克
◼︎ 3月8日（日）11:00 台灣 vs 南韓
🟡轉播門市
◼︎ 信義本店：台北市信義區光復南路473巷11弄38號
◼︎ 小巨蛋店：台北市松山區南京東路四段2號1樓-1號店鋪
◼︎ 內科店：台北市內湖區基湖路3巷68號
◼︎ 台中店：台中市西區五權一街89號
📍2026經典賽轉播餐廳：Hooters 美式餐廳
🟡轉播門市
◼︎ 慶城店（有低消）
電話：(02)2716-5168
地址：台北市松山區慶城街18號1F
◼︎ 信義店（有低消）
電話：(02)2729-0168
地址：台北市信義區松仁路58號14F（遠百A13）
◼︎ 竹北店（無低消）
電話：(03)550-3978
地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4F（遠百竹北）
📍2026經典賽轉播餐廳：TGI FRIDAYS星期五美式餐廳
3月5日（四）、3月7日（六）、3月8日（日）將提早至10:30開始營業。
🟡轉播門市
◼︎ 竹北餐廳－新竹縣竹北市莊敬南路29號
◼︎ 崇德餐廳－台中市北屯區崇德路二段63號
📍2026經典賽轉播餐廳：貓下去民生早午餐
🟡轉播時間
◼︎ 3月5日 11:00 中華隊 VS. 澳洲
◼︎ 3月7日 11:00 中華隊 VS. 捷克
◼︎ 3月8日 11:00 中華隊 VS. 南韓
🟡地址：台北市松山區民生東路三段135號7樓
📍2026經典賽轉播餐廳：查理吧 Charlie’s Sports Bar
🟡轉播時間：3月5日～3月8日
🟡入場方式
◼︎ 3月6日：低消新台幣800元+10%
◼︎ 其餘場次：低消新台幣600元+10%
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
金色三麥全台21家門市，將在3月5日～3月8日全程轉播經典賽，打造經典賽最棒的應援現場，透過ViewSonic超大螢幕轉播賽事，且只要中華隊擊出全壘打金色三麥免費幫全場「加滿」乙杯啤酒，中華隊每打出一個全壘打，就再加滿乙杯。
◼︎ 北區
美麗華旗艦店－台北市中山區敬業三路20號5F
酒窖店－台北市信義區松高路11號B1
台北京站店－台北市大同區承德路一段1號4樓
南港CITYLINK店－台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓
板橋大遠百店－新北市板橋區新站路28號9樓
新莊晶冠店－新北市新莊區五工路66號1樓
新店裕隆城店－新北市新店區中興路三段70號1樓
◼︎ 桃竹區
桃園藝文店－桃園市桃園區南平路301號1樓
中壢SOGO店－桃園市中壢區元化路357號8樓
新竹巨城店PARK15－新竹市東區中央路229號7樓
新竹竹北店－新竹縣竹北市自強南路36號1樓
◼︎ 中區
台中崇德店－台中市北屯區崇德十二路399號1樓
台中市政店－台中市西屯區市政路20號1樓
台中勤美店－台中市西區公益路68號B1
◼︎ 南區
嘉義耐斯店－嘉義市東區忠孝路600號B1
高雄夢時代店－高雄市前鎮區中華五路789號
台南誠品店－台南市南區中華西路一段76號4樓
台南南紡店－台南市東區中華東路一段366號5樓
高雄義大店－高雄市大樹區學城路一段12號A區5樓
漢神巨蛋店－高雄市左營區博愛二路777號4樓
◼︎ UMAMI 金色三麥
微風南山店－台北市信義區松智路17號7樓
SPORTS NATION今年將與New Balance聯動，在中華隊比賽期間3月5日（四）－3月8日（日）舉辦應援熱血抽獎，加上提供ViewSonic大螢幕觀看，一同打造「最強觀賽聖地」。
🟡SPORTS NATION 運動餐廳門市地點
◼︎ 台北大巨蛋店－台北市忠孝東路四段515號 1F
◼︎ 台南小北門店－台南市北區西門路四段135號3F
🟡轉播場次
◼︎ 3月5日（四）11:00 台灣 vs 澳洲
◼︎ 3月6日（五）18:00 台灣 vs 日本
◼︎ 3月7日（六）11:00 台灣 vs 捷克
◼︎ 3月8日（日）11:00 台灣 vs 南韓
🟡轉播門市
◼︎ 信義本店：台北市信義區光復南路473巷11弄38號
◼︎ 小巨蛋店：台北市松山區南京東路四段2號1樓-1號店鋪
◼︎ 內科店：台北市內湖區基湖路3巷68號
◼︎ 台中店：台中市西區五權一街89號
🟡轉播門市
◼︎ 慶城店（有低消）
電話：(02)2716-5168
地址：台北市松山區慶城街18號1F
◼︎ 信義店（有低消）
電話：(02)2729-0168
地址：台北市信義區松仁路58號14F（遠百A13）
◼︎ 竹北店（無低消）
電話：(03)550-3978
地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4F（遠百竹北）
3月5日（四）、3月7日（六）、3月8日（日）將提早至10:30開始營業。
🟡轉播門市
◼︎ 竹北餐廳－新竹縣竹北市莊敬南路29號
◼︎ 崇德餐廳－台中市北屯區崇德路二段63號
🟡轉播時間
◼︎ 3月5日 11:00 中華隊 VS. 澳洲
◼︎ 3月7日 11:00 中華隊 VS. 捷克
◼︎ 3月8日 11:00 中華隊 VS. 南韓
🟡地址：台北市松山區民生東路三段135號7樓
🟡轉播時間：3月5日～3月8日
🟡入場方式
◼︎ 3月6日：低消新台幣800元+10%
◼︎ 其餘場次：低消新台幣600元+10%
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多「2026經典賽」相關新聞。