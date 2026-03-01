我是廣告 請繼續往下閱讀

📍2026經典賽轉播餐廳：金色三麥

▲金色三麥全台21家門市，將在3月5日～3月8日全程轉播經典賽，打造經典賽最棒的應援現場，透過ViewSonic超大螢幕轉播賽事。（圖／金色三麥提供）

🟡金色三麥21家門市地點

▲金色三麥多達21間門市將提供經典賽轉播服務。（圖／金色三麥提供）

📍2026經典賽轉播餐廳：SPORTS NATION運動餐廳

🟡SPORTS NATION 運動餐廳門市地點

▲SPORTS NATION今年將與New Balance聯動，在中華隊比賽期間3月5日（四）－3月8日（日）舉辦應援熱血抽獎，加上提供ViewSonic大螢幕觀看，一同打造「最強觀賽聖地」。（圖／金色三麥提供）

📍2026經典賽轉播餐廳：Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒餐廳

🟡轉播場次

🟡轉播門市

▲2026經典賽中華隊比賽，Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒餐廳信義本店、內科店、台中店、小巨蛋店四大分店也將轉播全程。（圖／Gumgum Beer & Wings 雞翅啤酒餐廳臉書）

📍2026經典賽轉播餐廳：Hooters 美式餐廳

🟡轉播門市

▲2026世界棒球經典賽轉播時間與低消。（圖／Hooters 美式餐廳官網）

📍2026經典賽轉播餐廳：TGI FRIDAYS星期五美式餐廳

🟡轉播門市

📍2026經典賽轉播餐廳：貓下去民生早午餐

🟡轉播時間

▲台北市松山區「民生早午餐」將轉播中華隊於2026經典賽全程賽事。（圖／翻攝Google Map，業者上傳）

📍2026經典賽轉播餐廳：查理吧 Charlie’s Sports Bar

2026世界棒球經典賽（WBC）即將到來，中華隊將於3月5日（四）至3月8日（八）在日本東京巨蛋，出戰日本、韓國、捷克、澳洲等強敵。不少球迷將在這幾天齊聚替中華隊加油，多家餐廳如餐酒館、運動餐廳、酒吧等都有提供室內轉播與直播服務，像是金色三麥21家門市都有提供大螢幕轉播，《NOWNEWS今日新聞》整理2026經典賽轉播餐廳推薦，包括金色三麥、SPORTS NATION運動餐廳、Hooters 美式餐廳、TGI FRIDAYS星期五美式餐廳等7家餐廳資訊。金色三麥全台21家門市，將在3月5日～3月8日全程轉播經典賽，打造經典賽最棒的應援現場，透過ViewSonic超大螢幕轉播賽事，且只要中華隊擊出全壘打金色三麥免費幫全場「加滿」乙杯啤酒，中華隊每打出一個全壘打，就再加滿乙杯。美麗華旗艦店－台北市中山區敬業三路20號5F酒窖店－台北市信義區松高路11號B1台北京站店－台北市大同區承德路一段1號4樓南港CITYLINK店－台北市南港區忠孝東路七段299號C棟1樓板橋大遠百店－新北市板橋區新站路28號9樓新莊晶冠店－新北市新莊區五工路66號1樓新店裕隆城店－新北市新店區中興路三段70號1樓桃園藝文店－桃園市桃園區南平路301號1樓中壢SOGO店－桃園市中壢區元化路357號8樓新竹巨城店PARK15－新竹市東區中央路229號7樓新竹竹北店－新竹縣竹北市自強南路36號1樓台中崇德店－台中市北屯區崇德十二路399號1樓台中市政店－台中市西屯區市政路20號1樓台中勤美店－台中市西區公益路68號B1嘉義耐斯店－嘉義市東區忠孝路600號B1高雄夢時代店－高雄市前鎮區中華五路789號台南誠品店－台南市南區中華西路一段76號4樓台南南紡店－台南市東區中華東路一段366號5樓高雄義大店－高雄市大樹區學城路一段12號A區5樓漢神巨蛋店－高雄市左營區博愛二路777號4樓微風南山店－台北市信義區松智路17號7樓SPORTS NATION今年將與New Balance聯動，在中華隊比賽期間3月5日（四）－3月8日（日）舉辦應援熱血抽獎，加上提供ViewSonic大螢幕觀看，一同打造「最強觀賽聖地」。台北大巨蛋店－台北市忠孝東路四段515號 1F台南小北門店－台南市北區西門路四段135號3F◼︎ 3月5日（四）11:00 台灣 vs 澳洲◼︎ 3月6日（五）18:00 台灣 vs 日本◼︎ 3月7日（六）11:00 台灣 vs 捷克◼︎ 3月8日（日）11:00 台灣 vs 南韓◼︎ 信義本店：台北市信義區光復南路473巷11弄38號◼︎ 小巨蛋店：台北市松山區南京東路四段2號1樓-1號店鋪◼︎ 內科店：台北市內湖區基湖路3巷68號◼︎ 台中店：台中市西區五權一街89號電話：(02)2716-5168地址：台北市松山區慶城街18號1F電話：(02)2729-0168地址：台北市信義區松仁路58號14F（遠百A13）電話：(03)550-3978地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號4F（遠百竹北）3月5日（四）、3月7日（六）、3月8日（日）將提早至10:30開始營業。竹北餐廳－新竹縣竹北市莊敬南路29號崇德餐廳－台中市北屯區崇德路二段63號◼︎ 3月5日 11:00 中華隊 VS. 澳洲◼︎ 3月7日 11:00 中華隊 VS. 捷克◼︎ 3月8日 11:00 中華隊 VS. 南韓台北市松山區民生東路三段135號7樓3月5日～3月8日◼︎ 3月6日：低消新台幣800元+10%◼︎ 其餘場次：低消新台幣600元+10%