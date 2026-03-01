我是廣告 請繼續往下閱讀

許多球迷誤以為SOKKEN球場是外商企業英文冠名，其實它是為了紀念日本江戶時代末期當地著名儒學學者安井息軒而命名，充滿深厚文化底蘊。（圖／記者路皓惟攝）

「降低開季溫差」的氣候： 相較於氣候更炎熱的沖繩，宮崎擁有全日本頂尖的「日照時間」與極低的降雨率，冬天多為晴朗乾爽的天氣。日本球界評估，如果在太過炎熱的地方春訓，三月回到主場開季時，選手極易因為巨大的「溫差」而感冒或掉狀態。宮崎的氣溫恰好達到完美平衡，溫暖到足以讓肌肉舒展不易受傷，又能讓身體無縫接軌例行賽氣溫。



一、二軍同地競爭的「Mega 級」腹地： 以 SOKKEN 球場所在的園區為例，這裡不單單只是一座球場，而是巨大的綜合體育聚落。除了主球場，當地政府更配合球團擴建了第二棒球場與巨型室內練習場，這讓球隊能將一、二軍同時安排在同園區集訓；二軍球員看著一軍近在咫尺會激發拚勁，一軍球員也能感受到後方追兵的危機感，在無形中大幅提升內部競爭力。



高強度熱身賽的「群聚效應」： 宮崎縣內聚集了大量日職與韓國職棒球隊。點與點之間距離極近，意味著球隊不需要長途跋涉消耗體力，就能輕鬆安排高強度的春季熱身賽（練習試合）。這種極高密度的「群聚效應」，能在最短的通勤距離內，與對手進行實戰演練。





▲日本球場極具代表性的「內野黑土」保水性佳，但若未頻繁整理極易產生不規則彈跳。（圖／記者路皓惟攝）

▲2026年WBC經典賽中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者葉政勳攝）

為了備戰2026年世界棒球經典賽(WBC)，中華隊大軍抵達日本宮崎，並於今(1)日正式踏上「清武綜合運動公園SOKKEN球場」展開首度練球。在晴空萬里的好天氣下，全體球員都開始熟悉這座頂級場地。對於台灣球迷來說，「SOKKEN球場」這個名字可能有些陌生，甚至許多人會誤以為這是某家外商企業的英文縮寫冠名。本報特派記者今天就帶大家深入解析這座歐力士猛牛隊專屬春訓基地的歷史特色，以及為何「宮崎」能成為全日本乃至於各國國家隊趨之若鶩的「職棒春訓聖地」。當你看到球場正門口掛著「SOKKENスタジアム」的招牌時，千萬別以為它是企業贊助冠名。其實「SOKKEN」是來自於日本江戶時代末期、出生於日向國清武鄉(即現在的宮崎市清武町)的著名儒學學者安井息軒(Yasui Sokken)。這座球場於1998年落成啟用，當時為了紀念這位對當地文教有著深遠影響的歷史偉人，便透過公募命名為「SOKKEN球場」。從歷史學者搖身一變成為職棒春訓聖地的代名詞，這種將當地人文與體育完美結合的命名方式，在日本球場中相當具有獨特的文化氣息。每年二月，日本職棒有多達半數的球隊（如讀賣巨人、福岡軟銀、歐力士等）以及韓國職棒隊伍，會不約而同將春訓大本營設在宮崎。除了這次中華隊進駐的清武運動公園外，宮崎市周邊幾乎被棒球經濟包圍，這背後有三大無可取代的專業考量：SOKKEN球場的規模完全符合職棒一軍實戰標準。左右兩側全壘打牆距離為100公尺，中外野則為122公尺，是一座相當標準的廣闊球場。球場整體可容納5500名觀眾(內野2840席、外野2660席)。在2020年的大規模整修中，球場不僅更新了外野草皮與內野黑土，更將中外野的計分板升級為「全彩LED螢幕一體型」的打者之眼(中外野視覺牆)。內野區域鋪設的是日本棒球最具代表性的「黑土」。與台灣常見的紅土不同，黑土的保水性與吸震力極佳，搭配外野的天然草皮，在南國陽光照射下會呈現極美的視覺對比。不過，這片黑土對於內野手也是一大考驗。因為土質軟硬度容易受到水分影響，若沒有頻繁使用專用釘耙將底層黑土翻鬆抹平，就非常容易產生不規則彈跳。中華隊的內野陣容在接下來的練球及熱身賽中，勢必要花費更多心思去適應滾地球彈跳節奏。由於歐力士猛牛隊將此地作為春訓大本營，為了讓投手能無縫接軌例行賽，宮崎市耗資改建的室內投球練習場中，除了配置3道傳統的「黑土」投手丘外，還特別打造了7道與歐力士主場(京瓷巨蛋)完全相同材質的「赤土(紅土)」投手丘。這種「因地制宜」的極致細節，正是日本職棒後勤專業度的最恐怖展現。