我是廣告 請繼續往下閱讀

中油公司今（1）日表示，明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升27.0元。中油表示，本週受國際政經情勢波動及美國東部暴風雪影響能源供應等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲1.6元及0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及0.4元。本週依油價公式及政府調降貨物稅措施（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約0.14億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。