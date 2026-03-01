《惡靈古堡》系列睽違5年再度發布的正傳《惡靈古堡9：安魂曲》上市後人氣居高不下，日前更在Steam平台寫下34萬人同時上線的驚人成績，創下《惡靈古堡》系列在PC平台的最高記錄。
據SteamDB數據顯示，《惡靈古堡9：安魂曲》2月27日上市後，1小時內就超過26萬人同時遊玩，進入第一個上市周末，最高更達到34萬4214人同時在線上的峰值，打破系列在2023年推出《惡靈古堡4 重製版》時，同上16萬8191人的紀錄。
《惡靈古堡 9：安魂曲》（Resident Evil Requiem）是由 CAPCOM 推出的系列第九款正統主線新作，預計2026年2月27日上市，本作採用「雙主角制」，並系列經典舞台「拉昆市」為核心，開放玩家在第一人稱與第三人稱視角間自由切換，結合探索、解謎與資源管理，回歸生存恐怖本質，同時保留緊湊的動作節奏，成為系列30週年的重要作品。
劇情方面，《惡靈古堡 9：安魂曲》包含全新角色，FBI 技術分析員「葛蕾絲・艾許考福特」，以及系列人氣角色「里昂・S・甘迺迪」，兩人將在調查連環死亡事件的過程中，逐步揭開與拉昆市災難相關的過去真相。官方指出，副標題「安魂曲」象徵為逝去的人事物與歷史傷痕奏出的輓歌，也暗示本作將在情感層面與系列世界觀上，帶來更深層的回顧與轉折。
資料來源：SteamDB
