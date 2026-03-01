我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晚安小雞即將刑滿出獄。（圖／翻攝自晚安小雞IG@good_night_chick）

2年前事件回顧 擅闖園區遭判刑兩年

官方作出回應 確認服刑完畢將協助

網紅晚安小雞（本名陳能釧）服刑期程進入尾聲，近日其臉書粉專突然更新動態，貼出2年前抵達柬埔寨金邊機場的自拍照，配文自嘲：「故事的主人翁還不知道將大難臨頭！」立刻引發網友揣測是否即將回台。貼文雖未明說返國時間，但時間點敏感，加上刑期將屆滿，自然掀起討論。此外，粉專小編也透過臉書坦言還沒回台灣的原因：「目前卡在流程。」2024年2月，晚安小雞與友人阿鬧（魯祖顯）前往柬埔寨，並擅自進入詐騙園區拍攝影片，後續被認定涉及自導自演博取流量，當地法院以涉嫌煽動製造社會動亂等罪名，判處兩人有期徒刑2年。事件在台灣掀起輿論譁然，也讓他形象重挫。如今刑期接近尾聲，動向再次成為焦點。面對網友湧入詢問是否已返台，粉專小編回應表示，目前仍「卡在流程」，尚未完成相關程序，因此只能再耐心等待，這番說法讓不少支持者鬆一口氣，也有批評聲音認為應低調處理，從貼文語氣觀察，似乎有為回歸鋪路的意味，但確切時間仍未明朗。針對晚安小雞粉專提到的「卡在流程」，中華民國外交部表示，已與當地政府保持聯繫，只要確認服刑完畢，將依法協助返國，不過官方也強調，當事人若有其他規劃或目的地選擇，基於人身自由亦會予以尊重，換言之是否立即回台仍取決於程序與個人決定。