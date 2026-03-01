我是廣告 請繼續往下閱讀

擊殺名單與戰果

行動決策過程：確保突襲成功

摧毀核心據點

美國與以色列28日聯合向伊朗發動軍事行動，精準斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名軍方高層。有消息人士透露，美以這次行動是刻意選在哈米尼與高階幕僚舉行會議的時間點。根據路透社報導，以色列方面表示，哈米尼已與多名高階心腹一同喪生，其中包括權傾一時的前國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani），以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）。兩名伊朗消息人士告訴路透社，在空襲開始前不久，哈米尼正與沙姆哈尼以及現任最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在某一安全地點會面。消息人士指出，哈米尼原定於28日晚間在德黑蘭開會，但以色列情報偵測到會議提前至上午舉行，因此空襲行動也隨之提前。知情官員透露，在確認哈米尼正與高級顧問會面之後，美以聯軍的空海聯合行動隨即啟動。美國官員強調，這場攻擊必須優先擊殺哈米尼，才能保持突襲效果，以防他一旦察覺異狀便會遁入地下躲藏。雖然會議具體地點尚不明確，但哈米尼位於德黑蘭的高度戒備建築群在行動初期便遭到攻擊。路透社檢視的衛星影像證實，該建築群已被徹底摧毀。儘管哈米尼之死的具體影響仍有待觀察，但根據兩名聽取過情報簡報的消息人士透露，美國中央情報局（CIA）在行動前的評估報告中警告，哈米尼的位子可能會由革命衛隊中的硬派人物接替。