▲范姜彥豐分享琳妲送的禮物。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）

▲廣澤宮臉書粉專當天拍攝的照片中，有看到王子（左框）與陳大天（右框）的身影。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

▲粿粿低調參拜。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮臉書粉專）

粿粿去年10月被老公范姜彥豐爆料，指出她和王子（邱勝翊）長期不倫，引發社會關注，目前也正在進行離婚官司，而王子則是停工神隱至今，但他與粿粿農曆大年初六（2/22）時，被人發現現身廣澤宮參與開工團拜活動，3人動向引來討論，而范姜彥豐過年間和友人同聚，昨更在IG限時動態分享琳妲送上的探班禮物，有火辣的寫真與香水內褲，看起來不受影響。粿粿和王子在初六時到廣澤宮參與開工團拜，照片中兩人離得很遠，但這也是他們的緋聞爆出後首度同框，依舊成為話題。而范姜彥豐過年間則是與家人、朋友同聚，也很積極工作，更分享出圈內好友琳妲探班時送上的火辣寫真與內褲，寫下，「謝謝琳，探班還帶禮物，年曆、毛巾、芳香連內褲都有，太強大了吧」。看起來兩人生活已經大不相同，也沒有受到影響。回顧去年事發時，范姜彥豐在IG公開粿粿與王子之間的關係，引來軒然大波，范姜彥豐向兩人求償1200萬元的和解金，但粿王接連發聲，談判破局，目前已經進入司法程序，粿王也神隱。直到今年過年兩人才被抓包同框，到由藝人賴銘偉擔任宮主的桃園大溪廣澤宮參拜，當天除了他們之外，還有資深歌手鄭怡、柯大堡、初孟軒、陳大天、劉樸等人皆到場祈福。王子戴著黑框眼鏡，沒有多做偽裝，粿粿則是以黑色口罩搭配棒球帽現身，兩人雖刻意保持距離不想被認出，但在長達3小時的活動過程中，一舉一動仍成為現場焦點。