雄獅旅遊：1團在當地、全員安全

可樂旅遊影響數百人！返台行程延後

美國與以色列28日聯合對伊朗發動空襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃。伊朗疑似報復回擊杜拜國際機場，一處登機區輕微損壞並暫時關閉機場，往返台灣班次受到影響。雄獅旅遊表示目前1團正在杜拜行程中，所有團員均安；可樂旅遊表示，目前影響出團人數逾百人，行程將延後返台。雄獅旅遊表示，針對美伊戰爭情勢影響，雄獅旅遊已成立專案小組，全面掌握團體旅遊動態。；另有歐洲線及亞非線約300人行程受到不同程度影響。雄獅旅遊強調，將依最新局勢變化及航班營運狀況，彈性調整轉機安排或行程內容，以確保旅客安全與相關權益。可樂旅遊表示，因中東地區領空關閉影響，，已協助安排歐洲當地住宿並持續調整後續航班，以旅客安全與權益為優先。另原訂搭乘阿聯酋航空出發的團體也因航班取消，行程同步取消，後續將依相關規定辦理退費。