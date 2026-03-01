新家裝潢或購買新家具、家電時，哪些是最重要的呢？有網友在PTT發文表示，自己為了讓居家空間更有美感，所以有拉高家具預算，則比較貴的沙發、桌椅、茶几，但她老公看完家具後，想把預算挪到電視上，並指出「電視也是裝潢的一部分」，讓網友相當不認同，認為老公只是想要打PS5，因此上網詢問大家的意見。許多人看到貼文後，紛紛表示電視面積大，應該也算裝潢的一部分，並點出「床、沙發、電視」是家裡最不能省的物品。
拉高預算買家具 老公卻想要換高級電視
原PO在PTT Digitalhome版發文表示，年後想要買好一點家具，有先和老公到家具店看沙發、桌椅、茶几，雖然家裡不是豪宅，但想要讓家裡看起來更有美感，所以有把這部分的預算拉高，但是老公看完家具後，想把預算挪到電視上，並指出電視也是裝潢的一部分，還想加碼藍牙音響放在客廳，老公認為「電視不夠高級也會影響裝潢」。
原PO則不贊同老公的看法，她平時只會用電視看第四台跟追劇，有時候煮飯會播音樂，覺得電視能看就好，不需要買太高級的，「我猜老公是為了打PS5所以才這樣說」，因為和老公意見相左，因此想要問問大家，會認為電視也算裝潢的一部分嗎？
眾支持男方：面積大又顯眼 怎能不算
PO文一出，大部分的人都支持男方的看法，「放在客廳最明顯的位子難道不算嗎」、「我同意男方的說法，他希望自己頻繁使用的東西能買好一點很合理，如果是整套索尼會很高大上」、「面積這麼大怎能不算，選個嚴絲合縫貼牆的，跟背後空一大塊的美感差很多」、「5年多前，我房間也換了10萬的OLED電視，我女友說我錢多？3年前我女友房間也換了近10萬的OLED電視，我女友說追劇和打寶可夢和PS5好爽啊」、「電視當然是裝潢的一部分，再加上大尺寸電視越來越親民，買好一點應該是不為過的，但這只是我們鄉民的想法，實際上還是要你們夫妻好好商量啦」。
也有其他人給不同意見，「同事不裝電視，但牆面弄100吋投影幕，不看時還可以收起來」、「電視算消耗品，建議不用買最新的，價格會香一點」、「個人覺得床、沙發、電視這3樣東西，因為是在家中使用時間最長的物品，所以是新家不該省的」、「看這語氣就知道她覺得自己的需求才是需求」。
資料來源：PTT Digitalhome版
