美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，對此伊朗以美軍中東基地為目標反擊，外交部今（1）日表示，目前我國在中東地區的僑民及國人約3000餘人，人身均安，現階段暫無撤僑規畫，不過會持續密切關注區域情勢變化，並與友盟國家保持聯繫，以滾動式檢討並採取進一步因應措施。外交部說明，伊朗對美國、以色列在巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國的美軍基地，以及約旦、沙烏地阿拉伯等地進行攻擊，外交部已立即通知我國駐中東各館處啟動緊急應變機制，與在當地的國人保持聯繫，以隨時掌握國人動態並及時提供必要協助。外交部指出，目前我國在中東地區的僑民及國人約3000餘人（巴林22人、阿曼23人、科威特50人、阿聯大公國約300人、沙烏地阿拉伯約2,000人、卡達約200人、約旦124人、以色列262人、伊朗4人），人身均安。外交部說明，雖然目前中東地區多國空域仍關閉，但由於此次伊朗攻擊目標主要是針對在當地的美軍基地，非廣泛攻擊平民或民用設施，故現階段暫無撤僑規畫，不過外交部會持續密切關注區域情勢變化，並與友盟國家保持聯繫，以滾動式檢討並採取進一步因應措施。外交部提醒，因區域安全情勢仍具高度不確定性，請國人儘速離開高風險地區，並審慎評估近期前往相關國家的必要性；已在當地的國人也應提高警覺，注意自身安全，並與我國駐外館處保持聯繫，以利即時提供必要協助。外交部將持續密切關注情勢發展，並依據實際情況滾動式調整旅遊警示等資訊，以及採取必要措施。外交部表示，國人在如果在上述國家遇到急難或緊急事故請撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095，或撥打以下我駐外機構急難救助電話，以獲得及時協助。駐杜拜辦事處：+971-50-6453018/ 050-6453018駐巴林代表處：+973-396-55139駐科威特代表處：+965-6656-5762駐阿曼代表處：+968-9944-9875駐沙烏地阿拉伯代表處（兼轄卡達）:+966-505-223-725駐約旦代表處：+962-6-554-4426駐以色列代表處：+972-544-275-204