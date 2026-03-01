我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園機場第一、二航廈今（1）日發生報到系統當機事故，櫃檯前旅客大排長龍。機場公司說明，上午9時40分接獲航空公司通報系統異常，SITA系統無，啟動備援機制維持作業，系統已於11時15分恢復。今日是228連假收假日，桃園機場早上9時許突然發生無法報到狀況，許多櫃台大排長龍，直到有地勤人員張貼手寫公告，並出面說明「各櫃檯的報到系統都已經當機，請旅客耐心等候」，旅客才知道系統當機。機場公司表示，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均已改採人工作業；自助行李託運（SBD）目前如常，部分航空公司請旅客使用手機網路報到後以SBD託運行李，經SITA公司修復故障設備後，目前櫃檯報到系統連線恢復正常。機場公司為利後續疏運，已加強現場人力調度與旅客引導，並提醒旅客提早抵達機場，配合現場作業安排，以利順利完成報到及登機程序。