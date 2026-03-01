我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊榮耀瞬間再現！張育成與台式應援都入鏡

▲張育成上屆擊出全壘打後繞場跑歡呼的畫面為之經典。（圖／X@netflixjpsports）

Netflix首度搶到經典賽直播 提供重播觀看

▲Netflix Japan取得日本地區經典賽獨家轉播權。（圖／X@netflixjpsports）

中華隊預賽賽程速看 東京巨蛋開打

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將在3月5日開打，。這段時長僅1分鐘的宣傳影片不僅網羅歷屆震撼時刻，更驚喜納入大量中華隊過去參加經典賽時的名場面，還拍到充滿活力的台式應援啦啦隊女孩，讓台灣球迷在賽前就先燃起熱血。在這段由傳奇球星鈴木一朗開場的預告片中，Netflix精心挑選了多個足以代表經典賽精神的畫面。對於台灣觀眾而言，最亮眼的莫過於以下片段：上屆賽事表現優異的「國防部長」張育成，在對戰義大利時擊出關鍵全壘打，其振奮人心的繞壘身影成為片中焦點。充滿活力且風靡國際的台灣啦啦隊應援景象，再次被全球看見，象徵台灣棒球獨有的熱情氛圍，入鏡的女孩則有秀秀子、短今、心璇。2013年台日大戰中，日本隊鳥谷敬那次令人屏息的關鍵盜壘也出現在片中，勾起老球迷對這場史詩級對決的回憶。影片中同時穿插了大谷翔平與卓奧特（Mike Trout）的世紀對決等國際級名場面，展現出這場世界最高峰賽事的壯闊氣勢。台灣網友看了預告也紛紛留言討論，「啦啦隊果然還是我們最強」、「鳥谷的盜壘看了太傷心了，還是看國防部長開轟轉換一下」、「居然有大師兄跟鳥谷敬那個盜壘…哭暈」、「一秒夢回2013年」。而此次轉播權從電視台換成Netflix，也象徵著體育賽事由傳統媒體向串流平台轉移。Netflix Japan也宣布將在預賽至決賽期間，於日本市場提供全部47場比賽的直播與隨選重播功能。透過科技平台的高畫質呈現，讓球迷能以更靈活的方式參與這場四年一度的棒球祭典。本屆中華隊身處競爭激烈的C組，預賽將於3月5日在東京巨蛋揭開序幕。中華隊首戰將迎戰澳洲，隨後更要挑戰衛冕軍日本、強敵南韓以及捷克，爭奪進入8強的兩張關鍵門票。而台灣提供電視轉播的頻道則有，台視新聞YouTube也有提供免費文字轉播。付費轉播則有，網路付費轉播為，觀眾可依自己的習慣自行選擇。