天赦日被視為上天赦罪、消災解厄的少數吉日，向來是民眾懺悔改運、補財庫、祈求翻身的重要時機。而3月5日天赦日是馬年第1個天赦日，並遇上驚蟄節氣，格外受到關注，不少人開始搜尋「天赦日懺悔文怎麼寫、天赦日補財庫、天赦日要準備什麼」等相關資訊，《NOWNEWS今日新聞》整理3月5日天赦日懶人包，以及2026年天赦日有哪幾天，帶你一次掌握重點做法與注意事項。
2026年天赦日是哪幾天？完整日期一次看
命理專家楊登嵙表示，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2026年丙午馬年的天赦日正好有6天，周四3月5日（農曆1月17日）是今年第一個「天赦日」。
📍2026年天赦日共6天：
◾3月5日（農曆正月十七）：馬年的第1個天赦日，適逢「驚蟄」節氣，屬百年罕見，民間認為對事業、名利運特別強。
◾5月4日（農曆三月十八）
◾5月20日（農曆四月初四）
◾7月19日（農曆六月初六）：同時為天贶日（開天門），被視為全年能量極強的一天。
◾10月1日（農曆八月廿一）
◾12月16日（農曆十一月初八）
2026天赦日拜法、天赦日懺悔文怎麼寫
命理專家楊登嵙表示，天赦日拜拜時，先向玉皇大帝清楚稟報自己的姓名、年齡、出生年月日、現居地址等基本資料，接著誠心唸誦懺悔文，祈求玉帝慈悲赦罪，給予改過自新、重新出發的機會。儀式最後，將金紙、懺悔文與蓮花一併焚化，並把桂圓敲開後，連同外殼投入金爐中焚燒，象徵圓滿轉運。
多數廟宇在天赦日當天都會提供制式的懺悔文供信眾使用；若選擇在家自行祭拜，也可親手書寫懺悔文。民俗平台「冬瓜行旅」分享過實用範本，書寫時只要註明日期，並簡要說明懺悔事項、心中期許即可。（懺悔文範本⬇️點此下載）
2026天赦日要準備什麼、最佳祭拜時間
◾祭拜最佳時間：3月5日上午5時至下午3時
◾拜拜準備供品：清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。
天赦日補財庫有3招：換錢包、煮錢水、到廟拜拜
天赦日不只是轉運吉時，民間也認為可補財庫，向玉皇大帝懺悔過往，並補足流失的財氣，為新一年重新累積財運，許多廟宇都會舉辦天赦日補財庫法會。天赦日補財庫方法有3招：換新錢包、煮錢水、到廟拜拜。
1、換新錢包招財
在天赦日當天換錢包可迎接新財運，尤其太老舊的錢包若是破損、甚至有破洞，有破財、漏財的壞兆頭，剛好要換錢包的人不妨把握天赦日。
2、煮錢水聚財法
準備168枚硬幣（數量象徵一路發），將硬幣放入鍋中並加清水淹過硬幣，煮沸後持續滾3至5分鐘。煮的時候心中默念如財源廣進。水滾後小心端著鍋子環繞家中，讓蒸氣瀰漫在屋內角落，象徵財氣入宅、換新氣。
待水冷卻後，取出硬幣擦乾，挑一枚硬幣當「錢母」，放錢包隨身攜帶不花掉，剩餘硬幣可放財位或聚寶盆持續招財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
命理專家楊登嵙表示，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。2026年丙午馬年的天赦日正好有6天，周四3月5日（農曆1月17日）是今年第一個「天赦日」。
📍2026年天赦日共6天：
◾3月5日（農曆正月十七）：馬年的第1個天赦日，適逢「驚蟄」節氣，屬百年罕見，民間認為對事業、名利運特別強。
◾5月4日（農曆三月十八）
◾5月20日（農曆四月初四）
◾7月19日（農曆六月初六）：同時為天贶日（開天門），被視為全年能量極強的一天。
◾10月1日（農曆八月廿一）
◾12月16日（農曆十一月初八）
命理專家楊登嵙表示，天赦日拜拜時，先向玉皇大帝清楚稟報自己的姓名、年齡、出生年月日、現居地址等基本資料，接著誠心唸誦懺悔文，祈求玉帝慈悲赦罪，給予改過自新、重新出發的機會。儀式最後，將金紙、懺悔文與蓮花一併焚化，並把桂圓敲開後，連同外殼投入金爐中焚燒，象徵圓滿轉運。
多數廟宇在天赦日當天都會提供制式的懺悔文供信眾使用；若選擇在家自行祭拜，也可親手書寫懺悔文。民俗平台「冬瓜行旅」分享過實用範本，書寫時只要註明日期，並簡要說明懺悔事項、心中期許即可。（懺悔文範本⬇️點此下載）
◾祭拜最佳時間：3月5日上午5時至下午3時
◾拜拜準備供品：清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。
天赦日不只是轉運吉時，民間也認為可補財庫，向玉皇大帝懺悔過往，並補足流失的財氣，為新一年重新累積財運，許多廟宇都會舉辦天赦日補財庫法會。天赦日補財庫方法有3招：換新錢包、煮錢水、到廟拜拜。
1、換新錢包招財
在天赦日當天換錢包可迎接新財運，尤其太老舊的錢包若是破損、甚至有破洞，有破財、漏財的壞兆頭，剛好要換錢包的人不妨把握天赦日。
2、煮錢水聚財法
準備168枚硬幣（數量象徵一路發），將硬幣放入鍋中並加清水淹過硬幣，煮沸後持續滾3至5分鐘。煮的時候心中默念如財源廣進。水滾後小心端著鍋子環繞家中，讓蒸氣瀰漫在屋內角落，象徵財氣入宅、換新氣。
待水冷卻後，取出硬幣擦乾，挑一枚硬幣當「錢母」，放錢包隨身攜帶不花掉，剩餘硬幣可放財位或聚寶盆持續招財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。