世界棒球經典賽(WBC)中華隊大軍抵達日本宮崎展開最後備戰，旅美左投林維恩也經歷了總計逾15小時的漫長飛行，順利與球隊會合。今(1)日林維恩無懼時差與疲勞隨即練投，調整變速球與曲球狀態，展現出「放手一搏」的強烈企圖心，更霸氣宣告面對世界列強「看到誰就打，不用怕」！談到漫長的報到旅程，林維恩苦笑表示昨天飛過來真的很累，行程從鳳凰城、洛杉磯、東京一路轉機才終於抵達宮崎。不過談到加入國家隊的心情，這位旅美大物顯得相當興奮：「很開心，這次有很多旅外的球員，可以跟他們聊一下在國外春訓的過程。」當他看到中華隊30人名單齊聚一堂時，深刻感受到「大家都好強」的震撼，同時也強調自己的心理狀態已經準備得相當完善，隨時能為國家隊貢獻戰力。無懼長途飛行的疲憊，今日林維恩立刻進行練投，他並未刻意催球速，而是主要針對變速球與曲球等變化球種進行細部調整。他充滿自信地表示：「教練看過後說還不錯，目前狀態快要完全調整好了。」回顧去年的國際賽洗禮，林維恩認為自己最大的進步在於「抗壓性」的全面升級。他坦言，去年第1次打高張力賽事時，因為現場人多會緊張、甚至有點慌亂，但經歷旅美磨練後，今年已經能以更沈穩的心態面對大場面的殘酷考驗。總結過去1年在小聯盟的歷練，林維恩認為自己正處於學習如何成為「真正職業球員」的關鍵階段，這包含了學習先發投手該有的調整節奏與絕對自律。對於本屆WBC最期待交手的國家或世界級對手，林維恩展現出初生之犢不畏虎的絕對霸氣：「沒有特別期待對誰，就是看到誰就打，不用怕！」這位旅美左投所展現出的鬥志，無疑為即將迎接經典賽的中華隊注入了一劑最強心針。