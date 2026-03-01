我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手攻打伊朗，政經評論員吳嘉隆認為與台灣安全有關，這些軍事行動暴露中共根本無力照顧自己的小弟，還會限制中共對台灣的軍事冒險的能力。此外透過「預防性攻擊」，阻止伊朗取得核武，這樣的戰略指導思想恰好適用在台灣，台灣戰略觀點將不是等中共真的攻擊台灣了再來反擊，而是會先發制人，簡單講，美以聯手對付伊朗的模式，是示範給台灣看的，「要台灣學起來，也能在北京操作『精準斬首行動』」。對於美國、以色列聯手攻打伊朗，吳嘉隆認為有台灣安全有關，評論美國在示範的是新戰爭模式，也就是「讓領導先走」，精準打擊高層領導及團隊，還有軍事指揮/通訊系統，而不是與中下層部隊去交火，更不是傷及平民。吳嘉隆表示，從今年一月美國對付委內瑞拉馬杜羅、二月對付伊朗，從戰略效果來講，都是在對付中共的小弟，在對抗習近平的「一帶一路」，都是在地緣政治上清除中共在中東與南美的影響力，也都在對中共展開能源圍堵。吳嘉隆說，這些軍事行動暴露中共根本無力照顧自己的小弟，會打擊中共在國際上的聲望與氣勢，還會限制中共的能源來源，限制了中共對台灣的軍事冒險的能力。更微妙的是，美國與以色列提到一個重要概念，叫做「預防性攻擊」，就是有野心消滅以色列、攻擊美國的伊朗，必須阻止他取得核武，阻止發展長程投射能力，所以不是等到伊朗真的發動攻擊了再來反擊，而是先發制人，不讓伊朗完成這樣的攻擊能力的佈建。吳嘉隆認為，這樣的「預防性攻擊」戰略指導思想，恰好適用於台灣，台灣面對中共的侵略野心，所以台灣的戰略觀點將不是等中共真的攻擊再來反擊，而是會先發制人，阻止中共的任何軍事冒險的企圖與能力，而且會套用「精準打擊、定點清除」的模式，展開斬首行動。吳嘉隆表示，簡單講，美以聯手對付伊朗的模式，是示範給台灣看的，要台灣學起來，也能在北京操作「精準斬首行動」，長期來看，台灣的國防能力與情報能力有必要發展到這個地步，不能單單在台灣海峽佈防而已，而是要有能力針對中共高層，有能力先發制人，進行「預防性攻擊」，才能真正嚇阻中共，真正滿足台灣的安全需求。