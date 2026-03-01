我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅啦啦隊新球季發表會今日在台北舉辦。（圖／翻攝自Uni-Girls臉書）

5名新血報到 跨界補強戰力全面升級

培根、安琪、姿琳、妍蓁與子筑

應援文化競爭升溫 中職啦啦隊進入戰國時代

中職統一7-ELEVEn獅專屬啦啦隊Uni-Girls今（1）日舉行2026新球季發表會，現場率先公開5名台灣籍新成員，替新賽季應援戰力提前暖身，隨著陣容調整消息曝光，球迷關注度迅速升溫，也象徵Uni-Girls將以嶄新面貌迎接新賽季挑戰。其中值得一提的，是前女團AKB48 Team TP、新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩超人氣成員子筑（袁子筑），以及YTR Judy旗下伊斯特排球啦啦隊Tokki Cutie妍蓁也在其中。本次曝光的5名成員包括，其中妍蓁目前是伊斯特排球啦啦隊成員，累積豐富場邊應援經驗；安琪、子筑則來自新竹攻城獅啦啦隊慕獅女孩，子筑過去也曾是前AKB48 Team TP的成員，轉戰啦啦隊以後依舊有超高人氣，其餘成員同樣各具特色與舞台表現力，讓Uni-Girls整體陣容更顯多元。從排球、籃球到棒球，跨界整合已成為近年啦啦隊補強趨勢。Uni-Girls在1月底送別2名重要戰力詩詩與Yovia，一度讓球迷擔憂新賽季戰力銜接問題，不過球團迅速完成補強，一口氣補進5名成員，不僅填補人數空缺，更在舞蹈風格與應援經驗上進行調整。從陣容規模來看，本次調整被視為策略性換血，而非單純遞補。隨著中華職棒各隊積極經營啦啦隊品牌，應援文化競爭日趨白熱化，Uni-Girls此番提前曝光新血，無疑是在新球季前搶占話題聲量，近年各隊紛紛強化成員背景與跨界資歷，從舞蹈專業到社群經營皆成為評估重點，啦啦隊已不再只是場邊配角，而是球隊行銷與品牌形象的重要環節。隨著5名新成員亮相，球迷已開始期待新陣容完整合體的首場應援演出。從發表會到實戰舞台，如何快速磨合、建立團隊默契，將成為Uni-Girls新賽季的重要課題。2026年球季尚未正式開打，場邊應援話題已率先點燃，也為統一獅主場氣氛增添更多想像空間。