中華隊C組預賽賽程

2026 WBC 全台戶外轉播地點一覽表

▲2026 WBC世界棒球經典賽-臺北市直播派對活動資訊。（圖／台北運動吧）

▲新北市經典賽戶外直播派對資訊。（圖／我的新北市）

▲桃園市經典賽戶外直播派對今年也將持續邀請樂天女孩到場一同應援。（圖／桃園市政府）

▲新竹市WBC直播派對在後站停車場。（圖／高虹安臉書）

中部地區

▲台中市政府宣佈將於府前廣場利用 1300 吋超大巨型螢幕，直播中華隊完整4場預賽場次。（圖／台中市政府）

▲日月潭湖畔將轉播經典賽台日大戰。（圖／日月潭國家風景區管理處）

南部地區

▲台南市經典賽轉播有雙主場同步進行。（圖／台南市政府）

▲嘉義市府將於3月5日至3月8日在中正公園轉播2026年第六屆世界棒球經典賽。（圖／嘉義市府）

東部地區

▲花蓮市公所將完整轉播 4 場台灣隊預賽及後續晉級賽事，地點在遠東百貨花蓮店建林廣場。（圖／花蓮市公所）

2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）3月5日火熱開打，中華隊將先後對決澳洲、日本、捷克與韓國等勁敵，全台灣都準備在螢幕前幫 TEAM TAIWAN的選手們加油吶喊。對此，《NOWNEWS》今日新聞整理出全台各縣市戶外直播派對地點以及啦啦隊應援陣容，讓想要與其他球迷一起熱血吶喊的民眾，更好找到最佳去處！啦啦隊陣容：每天4位小龍女啦啦隊香堤熱血應援。轉播場次：中華隊4場預賽全都有亮點： 神秘嘉賓一同觀賽吶喊，氣氛最嗨。陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。轉播場次：中華隊4場預賽全都有亮點：史上首度三地同步應援。特色： 3/8 壓軸場小龍女現場應援。轉播場次：中華隊4場預賽全都有啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。3月8日台韓戰Dragon Beauties小龍女擔任開場應援，由寧寧、張晴、佩霓、小蛙帶來限定開場時段應援。亮點： 1300 吋 4 樓高巨型 LED 螢幕，視覺效果全台之冠。轉播場次：中華隊4場預賽全都有現場特色： WBC 巨型紀念球登場。特色： 全台最美應援場。在湖景第一排大螢幕看球，適合悠閒派球迷。大型電視牆搭配伊達邵的無敵湖景，震撼力加倍。轉播場次：3月6日中華vs.日本特色： 在地大型集氣，3/6 台日大戰預計人潮擠爆。3月5日上午11點澳洲3月6日晚間18點日本3月7日上午11點與捷克3月8日上午11點與韓國3月6日晚間18點日本3月7日上午11點與捷克3月8日上午11點與韓國。地點： 永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心。轉播場次：中華隊4場預賽皆有。特色：400吋大螢幕轉播、啦啦隊帶動氣氛活動： 四場中華隊賽事全程轉播，限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。📌3/5(四) 11:00 vs. 澳洲｜應援卡司：Unigirls 希美📌3/6(五) 18:00 vs. 日本｜應援卡司：Unigirls 包子📌3/7(六) 11:00 vs. 捷克｜📌3/8(日) 11:00 vs. 韓國｜應援卡司：Unigirls 賴賴 千紘活動： 「強棒市集」結合美食，穿球衣送限量點心。轉播場次：中華隊所有賽事。