2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）3月5日火熱開打，中華隊將先後對決澳洲、日本、捷克與韓國等勁敵，全台灣都準備在螢幕前幫 TEAM TAIWAN的選手們加油吶喊。對此，《NOWNEWS》今日新聞整理出全台各縣市戶外直播派對地點以及啦啦隊應援陣容，讓想要與其他球迷一起熱血吶喊的民眾，更好找到最佳去處！
中華隊C組預賽賽程
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
2026 WBC 全台戶外轉播地點一覽表
📍 北部地區
台北市｜台北市信義區（香堤廣場）
啦啦隊陣容：每天4位小龍女啦啦隊香堤熱血應援。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
亮點： 神秘嘉賓一同觀賽吶喊，氣氛最嗨。
活動時間
3/5（四） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
出席女孩：芮妮 小蛙 蘿拉 馬妹
3/6（五） 18:00 比賽開始（16:00 開放入場）
出席女孩：芮妮 貝拉 佳依 張愛
3/7（六） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
出席女孩：寧寧 沛沛 佩霓 芮妮
3/8（日） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
出席女孩：芮妮 詩雅 姵宸 掌沛。
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁）
啦啦隊陣容： Fubon Angels 、主播徐展元現場帶動。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
📌3/5(四) 11:00 vs. 澳洲
📌3/6(五) 18:00 vs. 日本｜應援卡司：Fubon Angels (沁沁、安娜、雅惟)
📌3/7(六) 11:00 vs. 捷克｜應援卡司：Fubon Angels (奶昔、大頭、潔米)、CT AMAZE(潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳)
📌3/8(日) 11:00 vs. 韓國｜應援卡司：Fubon Angels (檸檬、栗子、卡洛琳)。
桃園市｜三地連線（市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19）
陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
亮點：史上首度三地同步應援。
新竹市｜後站停車場
特色： 3/8 壓軸場小龍女現場應援。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
3月8日台韓戰Dragon Beauties小龍女擔任開場應援，由寧寧、張晴、佩霓、小蛙帶來限定開場時段應援。
📍 中部地區
台中市｜市政府前廣場（全台最大螢幕主場！）
亮點： 1300 吋 4 樓高巨型 LED 螢幕，視覺效果全台之冠。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
現場特色： WBC 巨型紀念球登場。
南投縣｜日月潭伊達邵碼頭
特色： 全台最美應援場。在湖景第一排大螢幕看球，適合悠閒派球迷。大型電視牆搭配伊達邵的無敵湖景，震撼力加倍。
轉播場次：3月6日中華vs.日本
彰化縣｜縣立美術館前廣場、和美鎮公所
特色： 在地大型集氣，3/6 台日大戰預計人潮擠爆。
縣府中庭廣場轉播場次
3月5日上午11點澳洲
3月6日晚間18點日本
3月7日上午11點與捷克
3月8日上午11點與韓國
和美鎮公所廣場轉播場次
3月6日晚間18點日本
3月7日上午11點與捷克
3月8日上午11點與韓國。
📍 南部地區
台南市｜溪南、溪北雙主場
地點： 永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心。
轉播場次：中華隊4場預賽皆有。
嘉義市｜中正公園
特色：400吋大螢幕轉播、啦啦隊帶動氣氛
活動： 四場中華隊賽事全程轉播，限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。
📌3/5(四) 11:00 vs. 澳洲｜應援卡司：Unigirls 希美
📌3/6(五) 18:00 vs. 日本｜應援卡司：Unigirls 包子
📌3/7(六) 11:00 vs. 捷克｜
📌3/8(日) 11:00 vs. 韓國｜應援卡司：Unigirls 賴賴 千紘
📍 東部地區
花蓮縣｜遠百花蓮店戶外廣場
活動： 「強棒市集」結合美食，穿球衣送限量點心。
轉播場次：中華隊所有賽事。
