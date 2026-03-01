2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）3月5日火熱開打，中華隊將先後對決澳洲、日本、捷克與韓國等勁敵，全台灣都準備在螢幕前幫 TEAM TAIWAN的選手們加油吶喊。對此，《NOWNEWS》今日新聞整理出全台各縣市戶外直播派對地點以及啦啦隊應援陣容，讓想要與其他球迷一起熱血吶喊的民眾，更好找到最佳去處！

中華隊C組預賽賽程
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓

2026 WBC 全台戶外轉播地點一覽表

📍 北部地區

台北市｜台北市信義區（香堤廣場）
啦啦隊陣容：每天4位小龍女啦啦隊香堤熱血應援。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
亮點：  神秘嘉賓一同觀賽吶喊，氣氛最嗨。

活動時間
3/5（四） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
出席女孩：芮妮 小蛙 蘿拉 馬妹
3/6（五） 18:00 比賽開始（16:00 開放入場）
出席女孩：芮妮 貝拉 佳依 張愛
3/7（六） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
出席女孩：寧寧 沛沛 佩霓 芮妮
3/8（日） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
出席女孩：芮妮 詩雅 姵宸 掌沛。

▲2026 WBC世界棒球經典賽-臺北市直播派對活動資訊。（圖／台北運動吧）
▲2026 WBC世界棒球經典賽-臺北市直播派對活動資訊。（圖／台北運動吧）
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁）
啦啦隊陣容： Fubon Angels 、主播徐展元現場帶動。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有

📌3/5(四) 11:00 vs. 澳洲
📌3/6(五) 18:00 vs. 日本｜應援卡司：Fubon Angels (沁沁、安娜、雅惟)
📌3/7(六) 11:00 vs. 捷克｜應援卡司：Fubon Angels (奶昔、大頭、潔米)、CT AMAZE(潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳)
📌3/8(日) 11:00 vs. 韓國｜應援卡司：Fubon Angels (檸檬、栗子、卡洛琳)。

▲新北市經典賽戶外直播派對資訊。（圖／我的新北市）
▲新北市經典賽戶外直播派對資訊。（圖／我的新北市）
桃園市｜三地連線（市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19）
陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
亮點：史上首度三地同步應援。

▲桃園市經典賽戶外直播派對今年也將持續邀請樂天女孩到場一同應援。（圖／桃園市政府）
▲桃園市經典賽戶外直播派對今年也將持續邀請樂天女孩到場一同應援。（圖／桃園市政府）
新竹市｜後站停車場
特色： 3/8 壓軸場小龍女現場應援。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
3月8日台韓戰Dragon Beauties小龍女擔任開場應援，由寧寧、張晴、佩霓、小蛙帶來限定開場時段應援。

▲新竹市WBC直播派對在後站停車場。（圖／高虹安臉書）
▲新竹市WBC直播派對在後站停車場。（圖／高虹安臉書）
📍 中部地區

台中市｜市政府前廣場（全台最大螢幕主場！）
亮點： 1300 吋 4 樓高巨型 LED 螢幕，視覺效果全台之冠。
轉播場次：中華隊4場預賽全都有
現場特色： WBC 巨型紀念球登場。

▲台中市政府宣佈將於府前廣場利用 1300 吋超大巨型螢幕，直播中華隊完整4場預賽場次。（圖／台中市政府）
▲台中市政府宣佈將於府前廣場利用 1300 吋超大巨型螢幕，直播中華隊完整4場預賽場次。（圖／台中市政府）
南投縣｜日月潭伊達邵碼頭
特色： 全台最美應援場。在湖景第一排大螢幕看球，適合悠閒派球迷。大型電視牆搭配伊達邵的無敵湖景，震撼力加倍。
轉播場次：3月6日中華vs.日本

▲日月潭湖畔將轉播經典賽台日大戰。（圖／日月潭國家風景區管理處）
▲日月潭湖畔將轉播經典賽台日大戰。（圖／日月潭國家風景區管理處）
彰化縣｜縣立美術館前廣場、和美鎮公所
特色： 在地大型集氣，3/6 台日大戰預計人潮擠爆。

縣府中庭廣場轉播場次
3月5日上午11點澳洲
3月6日晚間18點日本
3月7日上午11點與捷克
3月8日上午11點與韓國

和美鎮公所廣場轉播場次
3月6日晚間18點日本
3月7日上午11點與捷克
3月8日上午11點與韓國。

📍 南部地區

台南市｜溪南、溪北雙主場
地點： 永華市政中心西側廣場、新營南瀛綠都心。
轉播場次：中華隊4場預賽皆有。

▲台南市經典賽轉播有雙主場同步進行。（圖／台南市政府）
▲台南市經典賽轉播有雙主場同步進行。（圖／台南市政府）
嘉義市｜中正公園
特色：400吋大螢幕轉播、啦啦隊帶動氣氛
活動： 四場中華隊賽事全程轉播，限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。

📌3/5(四) 11:00 vs. 澳洲｜應援卡司：Unigirls 希美
📌3/6(五) 18:00 vs. 日本｜應援卡司：Unigirls 包子
📌3/7(六) 11:00 vs. 捷克｜
📌3/8(日) 11:00 vs. 韓國｜應援卡司：Unigirls 賴賴 千紘

▲嘉義市府將於3月5日至3月8日在中正公園轉播2026年第六屆世界棒球經典賽。（圖／嘉義市府）
▲嘉義市府將於3月5日至3月8日在中正公園轉播2026年第六屆世界棒球經典賽。（圖／嘉義市府）
📍 東部地區

花蓮縣｜遠百花蓮店戶外廣場
活動： 「強棒市集」結合美食，穿球衣送限量點心。
轉播場次：中華隊所有賽事。

▲花蓮市公所將完整轉播 4 場台灣隊預賽及後續晉級賽事，地點在遠東百貨花蓮店建林廣場。（圖／花蓮市公所）
▲花蓮市公所將完整轉播 4 場台灣隊預賽及後續晉級賽事，地點在遠東百貨花蓮店建林廣場。（圖／花蓮市公所）

