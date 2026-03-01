我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國與以色列聯手對伊朗發動大規模空襲，並傳出導致該國最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死亡的消息，原本預定於今年夏天參加美加墨世界盃足球賽的伊朗國家隊，現已傳出可能退出比賽。伊朗足球協會主席梅赫迪塔吉（Mehdi Taj）表示，在當前的衝突局勢下，伊朗隊參與今夏賽事的可能性恐怕已微乎其微。周六凌晨，美國與以色列發動聯合軍事行動，針對包含首都德黑蘭在內的伊朗主要城市進行空襲。據悉，哈米尼的官邸遭到多達30枚炸彈的猛烈轟炸。此次攻擊發生的背景，是美伊雙方針對核武與制裁解除的談判宣告失敗。白宮發言人卡羅琳萊維特(Karoline Leavitt)指出，行政部門已事先向國會兩黨領導人進行了簡報；然而，民主黨人士則批評川普（Donald Trump）在未獲得國會正式授權的情況下發動軍事行動。伊朗足協主席梅赫迪塔吉在接受伊朗「德黑蘭」電視網採訪時直言：「隨著今天發生的這場美軍襲擊，我們很難再對世界盃有所期待。」他補充說明，最終是否參賽仍須由伊朗體育高層做出最後決定。按照原定賽程，伊朗隊首場賽事預計於107天後在洛杉磯的SoFi體育場對陣紐西蘭。此外，若伊朗與美國分別在小組賽中取得第二名，兩隊更有可能於7月3日在達拉斯正面交鋒。針對這項突發的體壇危機，國際足總(FIFA)領導層正緊急商討對策。FIFA秘書長馬蒂亞斯格拉夫斯特倫(Mattias Grafstrom)在威爾斯的會議中表示，FIFA正密切監視全球局勢的發展。「我們在華盛頓完成了決賽圈抽籤，當時所有球隊皆有參與。」格拉夫斯特倫強調，「我們的核心目標是舉辦一場安全的世足賽，並讓每支參賽球隊都能出席。」目前體育界正高度關注伊朗方面的最終決定，以及美國境內針對伊朗國民的入境政策是否會因戰爭狀態而再度緊縮。這場原本被視為促進國際交流的賽事，正被蒙上一層濃厚的政治與軍事陰影。