▲當勇士沒有Stephen Curry，看勇士比賽變得非常折磨人。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人教練JJ Redick是NBA水準以上教練，腦袋用人溝通帶心都很清析，但他改變不了Luka Doncic和老詹打球風格。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

如果你能看完湖人129：101大勝勇士比賽，那麼你肯定是無與倫比的勇粉，叫人佩服。如果你還是湖人死忠鐵粉，那麼湖人中止三連敗一定讓人很安慰，湖人今年球季經常打出無比糟糕防守和不那麼精采比賽，想要跟完看完一整季大多數湖人賽事，那需要無比耐心和真愛。憑良心說，今年勇士比賽同樣不好看，尤其是沒有Stephen Curry後，根本難以下嚥。我是勇士教練Steve Kerr支持者，但他喜歡擺上兩鋒三衛，兩個前鋒Gui Santos 201公分、Draymond Green 198公分，三個矮後衛都在193公分以下，並且把比賽打成這種風格和內容，我也是無言以對。當勇士沒有Stephen Curry，看勇士比賽變得非常折磨人。勇士傷了Jimmy Butler已經無法爭冠，現在恐怕連打進季後賽都很辛苦，很遺憾NBA黃金「Stephen Curry世代」提早終結，時代巨人和時間老人永遠不會停下腳步，世代只能往前，不會停留。湖人比賽同樣變得無比艱澀，Luka Doncic整場比賽都抱怨裁判跟裁判鬥嘴，41歲「老詹」LeBron James仍可以打出許多精采表現和關鍵球，但老詹就是老了，一旦受迫停球就容易失誤，持球單打經常過不了人，加上三分非常吃手氣，老詹生涯進入最後1-2年，清析可見。湖人比賽偶而精采，讓人振奮，但大多不好看，跟湖人鬆散防守和體系、欠缺溝通有密切關聯。湖人教練JJ Redick是NBA水準以上教練，腦袋用人溝通帶心都很清析，但他改變不了Luka Doncic和老詹打球風格，也不能把這兩個人擺到板凳替補出發，湖人是Luka的球隊，NBA門面和看板還是老詹，你能如何?把老詹拿掉，湖人防守就能變好，湖人「去詹化」未來就能重整旗鼓，重見光月，打出更好團隊，進階數據顯示「當湖人由Luka Doncic+Austin Reaves聯手帶隊，攻防效率和勝率都讓人驚艷」，但湖人三核心同時上場，湖人團隊表現和戰力就被拖垮。「特別是被老詹拖垮」，這是許多NBA球評、媒體、網友、數據一再誇大的現象。老詹今年場均21.5分、7助攻、5.7籃板，投籃命中率5成，三分命中率很差，只有3成。但整體來看，老詹的數據仍是明星級別，命中率在水準以上，最大弱點就是三分命中率太差。拿掉老詹湖人就會變好，「去詹」湖人也能更好打出團隊效率，這根本胡說八道，拿掉一個場均21.5分+7助攻，投籃命中率5成球員，湖人團隊就會變好，戰力甚至更好，這是什麼籃球理論和邏輯。這種數據推縯邏輯就像外界給尼克中鋒Karl-Anthony Towns評價球風「太軟」，攻防效率不高，這也是不懂籃球和比賽的胡說八道。Karl-Anthony Towns場均11.7籃板是聯盟籃板榜第二名，你跟我說這傢伙打球太軟，這毫無說服力。那就像火鍋榜前三或抄截榜前五，你說他防守不行，因果錯亂，根本瞎扯。籃球從不是用數字算出來的運動。回到NBA比賽本和內容，當湖人和勇士不約而同把比賽打得如此難看，真是難以言喻的災難。