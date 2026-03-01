我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金娜妍日前前往雪梨海邊度假、曬太陽。（圖／翻攝自金娜妍IG@naaa_.y）

▲金娜妍躺在草地上享受南半球的陽光。（圖／翻攝自金娜妍IG@naaa_.y）

社群互動火熱粉絲暴動 留言區刷一排愛心

韓籍啦啦隊女神金娜妍去年受邀來台擔任「CLASSIC STARS」成員，參與世界棒球經典賽資格賽應援，以甜美外型與穩定台風迅速圈粉，當時她在場邊的專注表現與活潑互動，成功打開台灣知名度，也成為球迷熱議焦點。隨後正式加盟味全龍啦啦隊，更在新賽季確定獲得續約，確立在台發展版圖，從短期應援到長期深耕，金娜妍的台灣之路可說是水到渠成，而她今（1）日又曬出自己在雪梨海灘渡假曬太陽的比基尼辣照，讓不少網友看完直呼：「妳再這樣真的受不了！」新賽季金娜妍將與李多慧、權喜原繼續並肩作戰，被球迷稱為「味全龍韓籍三本柱」，李多慧超強親和力強與舞蹈實力，加上權喜原可愛又精緻的外型，以及金娜妍則以清新氣質與健碩身材，3人組合早已成為主場焦點，隨著韓籍啦啦隊應援文化在中職持續升溫，三本柱的續約也象徵味全龍在應援市場的布局更趨完整。趁著休賽空檔，金娜妍也前往澳洲雪梨度假，在社群曬出比基尼辣照引發關注，畫面中她躺在沙灘上曬太陽，藍天與海岸線成為最天然背景，展現纖細身材與自信狀態，她更用分享自己在海中被浪打翻3次，但仍舊十分開心，直呼雪梨的海：「層次不同！」比基尼美照曝光後，留言區迅速湧入大量愛心與稱讚聲，許多台灣球迷驚呼「這身材太誇張」、「新賽季準備好了嗎」，也有人期待她帶著渡假好心情回到主場，不同於球場上制服造型，私下的金娜妍多了一份自然與自在，讓粉絲看見場邊女神的另一面。隨著續約消息確定，加上雪梨旅遊話題加持，金娜妍的新賽季話題度持續攀升，味全龍韓籍三本柱完整到位，主場應援聲量勢必再創高峰。從經典賽資格賽來台試水溫，到如今穩定站上中職舞台，金娜妍的發展軌跡正逐步擴大，新球季尚未正式開打，場邊已提前升溫。