2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）將開打，中華隊3月5日起連續4天出戰，各大通路品牌搶推優惠好康應援，包括7-11咖啡買2送2、麥當勞買一送一、達美樂半價等。《NOWNEWS今日新聞》整理WBC經典賽優惠一次看。全台門市至3月1日止，大杯美式（原價45元）買2送2，大杯拿鐵（原價55元）買2送1。麥當勞發動「一起挺優惠券」，包含大薯、可樂買一送一，經典雙享59元起、套餐101元起。達美樂在WBC經典賽期間，限定推出「吃爆四強披薩」，集結日、韓、澳、捷4國風味，包含日式章魚燒、韓風泡菜豬、全新澳洲BBQ雙腸、捷克奶油烤雞，外帶享半價340元。此外，3月2日至3月8日外帶大披薩買1送1、加送大瓶可樂。3月4日至3月10日「台味一金雞」原價418元，特價249元；「辣味雞翅2入優惠」原價118元、特價99元。即日起至3月9日，7塊咔啦脆雞特價299元（優惠代碼50483）；6顆原味蛋撻禮盒特價199元（優惠代碼50484）。即日起至3月17日單筆消費滿299元，送「WBC雙面金屬鑰匙圈」、「WBC寶特瓶束口袋」2選1，兩款全台各限量5萬份，送完為止。即起至3月31日前，到全台門市買乖乖、双響泡、可樂果全系列品項或「臺灣尚勇爆米花棒球棍」等商品，有機會獲得愛爾達30天觀看序號。◾3月5日中華vs澳洲：澳牛全系列單筆滿299元折50元（限量20萬張）◾3月6日中華vs日本：速泡麵／麵條單筆滿200元折40元（限量20萬張）◾3月7日中華vs捷克：啤酒全系列單筆滿299元折50元（限量20萬張）◾3月8日中華vs韓國：泡菜全系列單筆滿200元折40元（限量20萬張）3月1日至3月31日，大杯28茉粉角輕乳茶／綠茶養樂多／金桔檸檬任選2杯88元。3月5日至3月8日中華隊每擊出1支全壘打，全台21家門市就免費幫全場「加滿」1杯啤酒，轟幾支、加幾次。即日起至3月31日，美廉社推出啤酒卡99元，持卡單筆消費啤酒任選9瓶，其中1瓶免費（以最低價計）。