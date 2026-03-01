我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列於2月28日對伊朗發動聯合空襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在軍事行動身亡。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對此誓言報復，聲稱將展開史上「最猛烈的進攻行動」。美國總統川普（Donald Trump）隨後警告，若是伊朗進行報復，將會用「前所未有的力量」回擊。川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「伊朗剛剛聲稱他們今天將發動猛烈攻擊，比以往任何時候都更加猛烈。」他進一步稱：「他們最好不要這麼做，因為如果他們膽敢這麼做，我們將以前所未有的力量回擊！」隨著哈米尼死訊傳出，伊斯蘭革命衛隊發出聲明，誓言對美國與以色列展開「嚴厲、決定性且令人後悔的懲罰。」聲明中更稱「伊斯蘭共和國武裝部隊歷史上最沉重的進攻行動，將在短時間內向『被佔領土地』（指以色列）及美國恐怖分子的基地發動。」在美國與以色列28日對伊朗發動空襲之後，美以雙方接連指出哈米尼已死，但伊朗方面原先堅稱哈米尼以及伊朗總統「安然無恙」。不過就在稍早，伊朗官方通訊社證實，哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。此外，哈米尼的女兒、女婿等4名親屬也同樣命喪黃泉。