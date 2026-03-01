我是廣告 請繼續往下閱讀

為了備戰2026年世界棒球經典賽(WBC)，中華隊於日本宮崎SOKKEN球場展開訓練。旅美好手李灝宇首度踏上日本特有的「黑土」球場，坦言場地特性與美國大不相同，目前仍在努力適應的內野防區；不過隨著他與「老搭檔」鄭宗哲在二遊防線再次合體，兩人渾然天成的美式球風與絕佳默契，無疑為中華隊內野注入了一劑最強心針。由於美國職棒的球場多以天然草皮搭配紅土為主，這讓長期在美職體系發展的李灝宇，初次踏上宮崎球場的純黑土內野時感受到了明顯的衝擊。他受訪時直言：「確實是有點不習慣，因為在美國都是有草皮，然後再銜接紅土這樣，但這邊內野全都是黑土。」儘管黑土的不規則彈跳需要時間摸索與適應，但一回到充滿熟悉語言的休息室，李灝宇立刻展現出年輕人的開朗，笑說：「大家都在講國語，適應上就滿自然的！」今(1)日練球時，本報特派記者觀察到李灝宇與同為旅美體系的鄭宗哲有著極其頻繁的互動與守備搭配。李灝宇透露，兩人不僅早在U18中華隊時期就有過深厚的搭配經驗，加上近年都在美國職棒農場體系成長，防守觀念與球風可說是完全契合。「我們剛才有特別聊了一下，確認他在傳球的時候喜歡傳到哪個位置、而我接球時的站位喜歡站哪裡。」這對「美式二遊連線」的無縫接軌，勢必將成為中華隊防堵對手火力的堅強中線防護網。至於這次在WBC國家隊的守備定位，李灝宇展現出極高的大局觀與配合度。他透露，自己目前在美國春訓主要是以三壘防區為主、二壘為輔，但既然接受國家隊徵召，就是一切聽從教練團的最佳佈局。李灝宇霸氣表示：「今天我是先守二壘，我也跟教練說了，看他們怎麼安排，我就怎麼走！如果有需要我防守二壘，那當然就是死守二壘。」這位旅美大物化身內野超強活棋，無疑替總教練曾豪駒解決了排兵布陣上的一大難題。