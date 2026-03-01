我是廣告 請繼續往下閱讀

今（1）日為和平紀念日連續假期收假日，交通部高速公路局表示，受到天候影響，預估今日交通量下修為97百萬車公里；截至上午11時，共發生11件事故，經高公局與公警局合作處理，均在短時間內排除，對整體車流影響有限。高公局也預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。高公局建議，用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。另高公局與公路局攜手合作，由高公局於今日上午的國道路況預報外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全