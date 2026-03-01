我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇打擊練習展現「台灣怪力男」本色，一顆界外飛球直接打爆場邊護欄，林昱珉在一旁笑喊：「賠錢啦！」（圖／記者路皓惟攝）

披上象徵最高榮譽的世界棒球經典賽(WBC)國家隊戰袍，旅美強打李灝宇難掩興奮。面對外界高度關注他在美國春訓期間較不理想的帳面成績，李灝宇展現出超齡的成熟心態，強調自己為了經典賽已提早「開機」，目前的擊球品質與狀態都已達到季賽水準，在打擊練習時展現怪力，轟上中外野最深處的計分板，其中一顆界外球更把場邊的護欄直接打爆，震驚一票台灣媒體。為了迎接WBC這場頂級國際賽事，李灝宇今年特別提早展開訓練節奏。當被問及在美國小聯盟春訓的打擊數據時，他大方且毫不避諱地回應：「帳面成績看起來是真的不好，但那段時間我就是在調整。現在我的擊球點、Timing(節奏)和擊球紮實度，我覺得都比之前來得好，進度還要快，所以我比較不怎麼擔心這一點。」他充滿自信地表示，目前的擊球狀態基本上已經拉高到「賽季狀態」，絕對能為中華隊提供最猛烈的內野火力輸出。談到WBC棒球最高層級國際賽，李灝宇眼中閃爍著耀眼光芒。他回憶起自己對經典賽最深刻的印象，正是2013年世界棒球經典賽資格賽中華隊血戰韓國隊的史詩級戰役。「那時候打韓國吧！有一個外野傳向二壘的轉傳，二壘是郭嚴文前輩，然後傳本壘給高志綱前輩，對那個Play印象非常深刻！」當年守在電視機前看轉播的熱血小球迷，如今已經長大茁壯，準備換他親自扛起國家隊的核心得分重任。這次陣中有多位從U18世界盃甚至亞青時期就一起奮戰的同梯戰友，如林昱珉與鄭宗哲等人，這讓初次參與頂級成棒國際賽的李灝宇感到無比安心，「就是老朋友的那種感覺！從小一起打到大，比較不會有那種不熟的感覺。」他笑說昨天剛抵達宮崎，第一件事就是立刻打電話給林昱珉相約聊天。帶著這份放鬆且自信的心情，李灝宇已經準備好要在國際舞台上大展身手，用手中的球棒與這群U18黃金世代的戰友們，再次讓世界看見台灣棒球的強悍實力。