▲犬夜叉是小學館旗下大IP，高橋留美子宣布下架作品，將嚴重影響訂閱。（圖／NOWNEWS資料照）

小學館涉包庇性侵犯 判賠1100萬日圓

漫畫界大清洗 Manga ONE流量恐受衝擊

日本漫畫圈近期爆發重大震盪，知名漫畫家高橋留美子宣布，將其所有作品自Manga ONE平台全面撤下，包括《犬夜叉》、《亂馬½》以及《福星小子》等代表作；此外《葬送的芙莉蓮》作者與作畫也主動要求作品退出平台。此舉被外界解讀為對出版方「小學館」處理性侵爭議不滿的強硬表態，也讓平台瞬間陷入營運動盪，粉絲震驚之餘，更將焦點轉向整起事件的核心爭議。事件源於漫畫家山本章一過往涉及性侵未成年少女案件，法院於2026年2月判決出爐，裁定須賠償1100萬日圓，此次爭議在於小學館早已知悉其前科背景，卻仍於2022年允許其以筆名「一郎一」推出新作《常人仮面》，並安排於平台連載。更有指控指出，編輯部曾參與示談過程，試圖以金錢與保密協議壓制受害者發聲，判決公布後小學館公開道歉並終止作品連載，但輿論認為為時已晚。值得注意的是，本次漫畫退出平台並非平台主動移除，而是多位作者選擇以作品表達立場，除了高橋留美子外，《映像研》的作者大童澄瞳也宣布暫停更新；《葬送的芙莉蓮》原作山田鐘人與作畫阿部司則主動要求將作品撤出平台，這波動作被視為漫畫家對出版倫理的集體抗議，強調創作者不願與爭議處理方式妥協。隨著多部重量級作品退出，Manga ONE面臨內容版圖重整壓力，高橋留美子的經典系列長年穩居流量前段班，如今一次性撤離，對平台訂閱與廣告收益勢必造成影響。業界觀察指出，這不僅是單一醜聞延燒，而是出版產業結構性問題浮上檯面。如何建立透明審核與倫理機制，成為接下來關鍵課題。這波風暴不只牽動平台營運，更掀起日本漫畫界對企業責任與創作者自主權的辯論，當出版社被質疑未妥善處理性犯罪問題時，作者選擇以撤作抗議，象徵產業內部權力關係正在轉變。粉絲雖為經典作品下架感到惋惜，但也有聲音認為創作者立場值得尊重。