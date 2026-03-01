我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣超級水果被誤會太久！一堆人吃過全嫌棄：最討厭它

過去有民眾無奈坦言，仙果吃起來口感十分特別，但家裡多數人都討厭其味道，甚至覺得噁心。

仙桃是什麼？像仙桃超吉祥、口感遭嫌「像吞粉」

認為吃起來口感鬆鬆粉粉，如同吞粉一樣，且缺乏水分、帶有澀味，不像一般水果充滿水分

仙桃正確名稱是「蛋黃果」（egg fruit），因其果皮橙黃、質地類似煮過的蛋黃而得名，仙桃原產於中南美洲，1929年由菲律賓引入台灣，在中南部、東部有零星栽培。

仙桃難吃錯過它了？農糧署揭最佳賞味期

建議先從外表顏色著手，外觀需呈現橘黃色（冬天則是淡黃色），且摸起來要有軟度，才是仙桃的最佳賞味期

選購時建議挑選「果型飽滿、果皮橙黃、市場購買多為硬果」3大準則，可先放在室溫下幾天，軟化後再食用。

農糧署表示，若想觀察仙桃的熟度，議先從外表顏色著手，外觀需呈現橘黃色（冬天則是淡黃色），且摸起來要有軟度，才是仙桃的最佳賞味期。

仙桃營養價值完勝酪梨！內行吃法一次看

仙桃不只單吃，在國外吃法更加多元，在東南亞國家或歐美地區，會將仙桃打成濃郁的仙桃牛奶，或搭配蜂蜜的冰沙做成冰淇淋，也可在烘焙中做成派、布丁、果醬等甜點