台灣擁有「水果王國」的美名，水果種類五花八門，但有些水果其實被低估已久，營養價值遠比民眾想像還厲害，就有民眾表示相當喜愛水果「仙桃」的口感，但家人總是嫌棄口感難吃又噁心。仙桃過去被各大媒體、醫學網站認證是超級水果，營養價值更勝酪梨，但經常被外界誤會難吃，最大原因在於挑錯時機吃，根據農糧署建議，可以從外觀與軟硬度判斷是否成熟。
台灣超級水果被誤會太久！一堆人吃過全嫌棄：最討厭它
過去有女網友在Dcard發文，表示仙桃是很少台灣人知道的水果，口感十分神奇如同蒸地瓜一樣，味道就像芒果加上地瓜味，但家人和男友都厭惡仙桃的口感，「他們都覺得很噁心，明明就很好吃」，讓她相當無奈。
貼文曝光後，隨即引發眾人大力推薦，「超好吃的！！！而且很甜！！我都是吃在山上摘的」、「剛開始吃會覺得很香很綿密很好吃，但實在太大顆了，吃到後面會有點膩有點害怕」；但也有人持相反意見，認為「有吃過，但是覺得味道很奇怪」、「我覺得味道很可怕耶...列入我第一名討厭的水果」。
仙桃是什麼？像仙桃超吉祥、口感遭嫌「像吞粉」
據了解，仙桃正確名稱是「蛋黃果」（egg fruit），因其果皮橙黃、質地類似煮過的蛋黃而得名，仙桃原產於中南美洲，1929年由菲律賓引入台灣，在中南部、東部有零星栽培，嘉義縣市為主要產區，約在12月果實逐漸成熟，台灣經常在過年前後採收，可長時間作為神桌上的貢果，且有些品種外型似桃子，因此才有「仙桃」的美名。
蛋黃果品種有長型果、心臟型果兩種，果型較長的俗稱仙桃，果肉較粉質，含水量少，有哽喉吞不下去的缺點；果型呈心臟型的俗稱壽桃，果形較大而圓，肉質甜且含水量較多，風味似烤熟的地瓜，口感較好。但台灣人對於仙桃的評價十分兩極，多數人經常嫌棄仙桃難吃，認為吃起來口感鬆鬆粉粉，如同吞粉一樣，且缺乏水分、帶有澀味，不像一般水果充滿水分。
仙桃難吃錯過它了？農糧署揭最佳賞味期
不過其實仙桃吃起來不好吃，其實全是因為「吃錯時機」了，仙桃被嫌難吃通常是因為在「未熟透時食用」，不夠熟的仙桃吃起來就像一次吞下乾粉，但仙桃若達到完全成熟，外表會呈現飽滿橘黃色澤，且果肉綿密，還會不時散發奶香。
根據農糧署表示，倘若要從外觀觀察仙桃的熟度，建議先從外表顏色著手，外觀需呈現橘黃色（冬天則是淡黃色），且摸起來要有軟度，才是仙桃的最佳賞味期。 此外，選購時建議挑選「果型飽滿、果皮橙黃、市場購買多為硬果」3大準則，可先放在室溫下幾天，軟化後再食用。
仙桃營養價值完勝酪梨！內行吃法一次看
值得一提的是，仙桃近年被譽為「超級食物」，曾被《Medical Daily》、《哈芬頓郵報》等外媒和醫學網站選為超級食材。仙桃本身富含多種營養，不只富含膳食纖維，還有維生素C、類胡蘿蔔素鎂、鈣、鐵等礦物元素，營養價值甚至超過酪梨，每100公克仙桃的膳食纖維，達到蘋果5至6倍，是兼具飽足感與營養價值的完美水果。
而仙桃不只單吃，在國外吃法更加多元，在東南亞國家或歐美地區，會將仙桃打成濃郁的仙桃牛奶，或搭配蜂蜜的冰沙做成冰淇淋，也可在烘焙中做成派、布丁、果醬等甜點，不只視覺上更加美觀，還能取代精緻糖的使用。
資料來源：農糧署
