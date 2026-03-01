我是廣告 請繼續往下閱讀

2026中台灣燈會魅力席捲全台！截至昨（28）日，參觀人次已突破555萬大關，超越去年總和並持續刷新紀錄。今年由國際知名 IP「姆明一族」打造的「極光下的姆明谷」不僅大受好評，更登上Moomin全球官方社群。燈會即將於3月3日落幕，台中市政府邀請全國民眾把握最後3天，親臨中央公園賞燈。台中市觀旅局長陳美秀表示，今年燈會場面浩大，社群好口碑持續發酵。昨晚現場雖偶有陣雨，仍有數萬名民眾撐傘在雨中漫步賞燈，捨不得離去，充分展現姆明一族帶來的溫暖療癒力。她指出，台中穩定的天氣、遊客口碑瘋傳及社群大量曝光，是成功吸引外縣市遊客源源不絕的三大關鍵。實地觀察過年及228連假期間的「松竹線」與「市府線」免費接駁車，以及高鐵、台鐵與捷運等大眾運輸運量皆較往年顯著增加，印證中台灣燈會已成為跨縣市旅遊的首選指標。觀旅局提醒，近日春季天氣變化較大，建議賞燈民眾隨身攜帶雨具，並踴躍利用假日接駁專車，於台中捷運市政府站或台鐵松竹站搭乘即可直達會場。此外，賞燈現場的「揪馬吉」主題市集集結超過百攤人氣美食與文創品牌；而廣受歡迎的「姆明小提燈」則於每日下午4時開放排隊、4時30分限量發送（每人限領1盞）。歡迎喜愛姆明的朋友把握連假好天氣，把最可愛的小提燈帶回家，並提著燈籠來參加閉幕晚會，溫馨說再見。