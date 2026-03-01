我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊WBC宮崎移地訓練正式展開，作為首位接受媒體聯訪的代表，旅美小將林維恩一開場就幽默問大家：「要先來亂自我介紹嗎？大家都知道我吧？」逗得現場記者哈哈大笑。不過，當被問到與同為日本武士隊旅美重砲村上宗隆的私下互動時，林維恩卻意外「翻車」，請求幫忙拿大谷翔平遭無情拒絕。有媒體捕捉到林維恩在社群平台上發布了與村上宗隆同機抵達的動態，並詢問兩人是否有進行技術交流。沒想到林維恩大吃一驚，連忙反問：「欸你怎麼知道？我沒有公開吧？欸！我需要檢查！」真實的反應讓全場笑翻。隨後他大方分享與村上宗隆的對話內容，結果完全不是嚴肅的棒球交流。林維恩笑著說：「就跟他聊天啊，然後我問他說『可不可以幫我拿大谷翔平的簽名？』結果他回我說『這個很難』。」直接把日本巨砲當成追星橋樑的逗趣行徑，成為本日宮崎練球最爆笑的場外花絮。雖然受訪時妙語如珠，但回到球場上的林維恩可是毫不含糊。他今日已進牛棚調整變速球與曲球，並表示自己的狀態已接近百分之百。對於即將到來的高強度WBC賽事，林維恩立刻收起玩笑態度，霸氣宣示：「沒有期待對上誰，看到誰就打，不用怕！」