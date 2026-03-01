我是廣告 請繼續往下閱讀

美股在228連假期間疲弱，再加上美國、以色列與伊朗在2月28日開戰，中信投顧分析，以富台指期間跌幅接近2%來看，週一(3/2)台股開盤勢必要補跌反應，推測點數約600點至700點。美伊第三輪核談判正式破局，美國和以色列2月28日對伊朗發動聯合軍事行動；伊朗也隨即反擊，戰火擴及中東地區多個國家。最新發展是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經身亡，美國總統川普表示，轟炸在未來一周將會持續進行，並稱轟炸不會停止，直到取得中東的和平。中信投顧表示，228連假期間美股走弱、美伊衝突升溫事件疊加，，以富台指期間跌幅接近2%來看，明日台股開盤勢必要補跌反應，推測點數約600點至700點。由於本次戰事衝突升級，建議短期操作原則包括控制部位，拉高現金水位、降低高評價部位曝險，以及增加防禦與實體資產配置。如果衝突快速結束，這波市場修正反而是逢低介入機會；但若演變為長期封鎖與報復循環，油價失控所引發的總經與金融市場衝擊，將遠高於去年。現階段不確定仍高，降低槓桿保守應對中信投顧分析對金融資產衝突，首先在原油方面，由於此次是美國直接參戰，關鍵變數在於伊朗出口與荷姆茲海峽是否受阻。📍情境一：衝突快速降溫落幕布蘭特油價短線衝高至 78美元至80 美元／桶後回落。📍情境二：伊朗持續反擊甚至封鎖航道若海峽運輸受阻，油輪無法進出，供應中斷風險將推升布蘭特油價上看 90 美元，甚至挑戰百元。儘管 OPEC+ 具備增產能力，但若運輸瓶頸出現，增產未必能完全抵消風險。而在美股方面，近期美股受AI資本支出疑慮及私人信貸問題影響表現疲弱，而這次美伊衝突更更讓避險情緒 油價推升通膨預期、獲利成長下修疑慮疊加升溫，評價處於高檔區域的市場與產業，將優先面臨修正。而在受惠／壓力產業分析，📍受惠：能源股、國防軍工股📍壓力：航空與運輸、非必需消費、高估值成長股雖然短線避險買盤將壓低利率，但若油價長期居高，通膨預期回升將推升長端殖利率，預期10年期美債殖利率預料仍在 4% 附近震盪，關鍵在於油價是否演變為持久性通膨壓力；避險情緒將支撐美元短線偏強。而黃金短期情緒升溫或長期通膨風險，貴金屬皆具資產配置價值，在供給衝擊與政策不確定性並存時，黃金屬於風險對沖工具首選。中信投顧展望，未來觀察重點包括伊朗是否選擇軟化立場，重回核協議框架、衝突是否快速收斂，以及是否升級為長期能源與航運危機。若油價與航運成本長期居高，全球商品通膨回升、企業利潤壓縮、全球成長動能下修，以及Fed 降息時點可能Q3延至 Q4甚或不降息。