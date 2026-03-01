我是廣告 請繼續往下閱讀

▲言八創藝以木造空間為主，呈現溫暖的感覺(圖／文化局提供2026.3.1)

曾是海線軍眷共同記憶的「原清水信義新村診療所」，在靜止了二十多年後，如今迎來了充滿咖啡香與樂團鼓聲的嶄新面貌。歷經兩年細膩修復，這座老建築以「言八創藝空間」之名華麗轉身，重新向大眾敞開大門。接手經營的合錦科技，賦予了空間一個充滿人情味的名字「言八」。這個名字巧妙拆解了「診」字，而讀音正如同民生必需品「鹽巴」。團隊期盼，未來的言八創藝空間能像鹽巴一樣，成為日常生活中不可或缺的調味，用精品咖啡、輕食、在地藝術展售與沙龍聚會，豐富海線居民的心靈。台中市文化局表示，原清水信義新村診療所自民國47年啟用，曾肩負海線七座眷村軍眷的醫療重任，巔峰時期每日看診量高達500人次。歷經民國 90 年裁撤與106年由市府代管，在克服遺址保護與建築修復的雙重挑戰後終於完工。作為清水眷村文化園區首個啟動營運的據點，未來將與港區藝術中心、市立圖書館清水分館等機構串聯，建構完整的海線文創聚落。適逢「2026 浮現祭 X GO GO FEST@清水眷村」熱鬧登場，言八創藝空間透過市集與校園推廣活動，展現保存海線藝術人文的核心量能，讓歷史聚落不再只是靜態展示，而是青年實踐夢想的動態舞台。文化局說，佔地逾 4 公頃的清水眷村文化園區第二期工程正持續進行，預計 116 年 8 月完工；未來也將積極爭取第三期計畫，規劃眷村食藝苑、體驗旅館等多元機能，打造兼具歷史底蘊與現代魅力的嶄新藝文園區。