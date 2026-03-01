我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東海宣布展開全新個人巡迴演唱會。（圖／IG@superjunior_dne_official））

韓流天團SUPER JUNIOR成員東海宣布展開出道以來首場個人巡迴演唱會《2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR》，從團體活動到小分隊，再到個人音樂創作，東海累積多年舞台實力，終於迎來個人專場的重要里程碑。而台灣站則分為台北場及高雄場，將分別於5月30、31日新北工商展覽館；7月25日高雄流行音樂中心舉辦，目前主辦、票價、售票時間尚未出爐，一有最新消息《NOWNEWS今日新聞》將為您實時更新。東海本次巡演將於5月16、17日自首爾揭開序幕，隨後陸續前往亞洲多座城市，包含5月30、31日台北新北工商展覽館、6月27、28日香港亞洲國際博覽館、7月4、5日大阪、7月18至20日東京，以及7月25日高雄流行音樂中心，最終於8月15、16日澳門劃下句點。東海多年來以創作才華與穩定唱跳實力聞名，不僅參與多首團體及個人作品創作，也在舞台上展現細膩情感與爆發力兼具的表演魅力，此次SOLO演唱會預計將完整呈現他的音樂世界，從抒情慢歌到動感舞曲，結合全新舞台設計與曲目編制，打造專屬於東海的音樂宇宙。出道多年，東海始終以真誠態度面對舞台與粉絲，首次個人巡演不僅象徵音樂生涯新篇章，也是一份獻給長年支持他的E.L.F.（粉絲名）的禮物，隨著巡演日程公開，粉絲已紛紛湧入社群留言期待，「終於等到東海個唱」、「一定要台灣場全勤」、「李東海我來了！」《2026 DONGHAE 1ST SOLO CONCERT TOUR》詳細售票資訊與演出內容將陸續公布，這場橫跨亞洲七座城市的音樂旅程，勢必成為2026年最受矚目的韓流盛事之一。