我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府屢屢宣揚推動重大建設，市議員陳俞融指出，包含北區肉品市場轉型、台中巨蛋及多處轉運中心等指標性工程，皆面臨進度嚴重落後及屢次流標的窘境。她痛批市府招標策略脫離市場脈動，要求市府拴緊螺絲，別讓「大建設」淪為拖延市民福祉的空頭支票。陳俞融以北區肉品市場商場轉型案為例，直指招商過程「荒腔走板」。該案於114年1月首度招商，設定地上權50年、底價6.34億元，因無人投標而流標；市府隨後於同年6月二度招標，雖將年期縮短為30年、底價降至4.58億元，9月仍再度流標。市府白白浪費一年時間，如今才研議將年期縮短至20年以降低門檻，預計拖延至115年3月才重新公告，顯見對市場敏銳度極低。此外，其他重大建設的進度同樣不樂觀。陳俞融盤點，台中巨蛋曾在111年至112年間歷經6次流標，預計119年才能完工，而盧市長承諾的「超巨蛋」至今仍無開工期程，宛如空中樓閣。在交通建設方面，大台中轉運中心目前進度約81.48%，需至115年底才能啟用；烏日轉運中心更遲至115年1月才完成旅運需求報告，目前僅在啟動促參可行性作業階段，進度緩慢令人咋舌。針對民生與產業發展，陳俞融也表達擔憂。為因應行政院116年起全國禁用廚餘養豬政策，台中廚餘處理需求將大增，但外埔綠能園區二期及另一處高效堆肥設施，皆須至115年中後期才能完工測試，毫無容錯空間。而規劃已久的「臺灣智慧營運塔」雖已放寬建蔽率與容積率，目前竟仍停留在拜訪業者蒐集意見的階段，儼然淪為「延宕塔」。陳俞融強調，從多次流標到期程延宕，在在凸顯市府團隊過於鬆散、欠缺前瞻規劃。重大建設不應只是點綴政績的裝飾品，市府應深刻檢討流標原因，強化跨局處協調與市場財務評估機制，並加速提出各項延宕建設具體的善後時程表，以挽回市民對市府執行力的信心。財政局表示，北區肉品市場招商經檢討修正，將地上權縮短為「20年＋得續約10年」並重評權利金，預計今年（115年）3月重新公告、6月開標。建設局指出，台中巨蛋工程已克服前期流標問題順利開工。截至今年2月底，工程進度達 14.3%，穩定超前近 7%。交通局表示，大臺中轉運中心預計今年如期完工（目前進度約 86%）。目前已啟動營運（OT）招商，未來將大幅提升車站周邊轉乘便利性。環保局說，廚餘去化佈局因應中央116年全面禁廚餘養豬，市府正加速擴充外埔生態園區等處理量能，預計今年中及年底陸續測試運轉；同時呼籲民眾落實源頭減量與瀝水。經發局說明，台灣智慧營運塔規劃採 70 年設定地上權招商，目前持續彙整潛在投資人意見，將納入後續招商文件修正。